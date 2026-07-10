Un coche para cada jugador: un lujoso regalo de los Emiratos Árabes Unidos a la selección de Egipto tras el Mundial

Tras su eliminación del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la selección egipcia recibió un coche de lujo para cada miembro.

El equipo cayó en octavos de final tras perder 2-3 contra Argentina en Atlanta, después de haber liderado 2-0.

El empresario emiratí Khalaf Ahmed Al Habtoor anunció en su cuenta de «X» que obsequiaría un coche Mitsubishi a cada miembro de la delegación egipcia por su logro histórico.

En el comunicado se explica: «Por indicación del fundador y presidente del consejo de administración del Grupo Al Habtoor, el señor Khalaf Ahmed Al Habtoor, el Grupo se puso en contacto con la Federación Egipcia de Fútbol, Se acordó entregar un coche Mitsubishi a cada miembro de la delegación egipcia en reconocimiento a su destacada actuación en el Mundial, que alegró a millones de personas, enalteció el nombre de Egipto y llenó de orgullo a todos los árabes».

La iniciativa incluye a todos los miembros de la delegación, desde jugadores hasta cuerpo técnico, administrativo y médico, en reconocimiento a su esfuerzo y al trabajo en equipo.

El empresario emiratí declaró: «La alegría de Egipto hoy es la alegría de todos los árabes; lo que ha logrado esta selección merece todo nuestro reconocimiento, y es nuestro deber rendir homenaje a quienes enarbolan alto el estandarte de los árabes en los foros internacionales. Les deseo más éxitos y logros que estén a la altura del nombre y el prestigio de Egipto».

«Este regalo es una muestra de nuestro cariño y reconocimiento hacia los héroes de Egipto, que han honrado a su patria, han hecho felices a su afición y han dado a todos los árabes una lección de determinación, tenacidad y espíritu de lucha».

Y concluyó: «Habéis demostrado que la fe, el trabajo en equipo y la lucha hasta el pitido final forjan los logros. El futuro está ante vosotros, y lo que habéis demostrado en este Mundial confirma que el fútbol egipcio puede alcanzar más éxitos».

Cabe recordar que la selección de Egipto logró varios hitos históricos durante el Mundial de 2026, entre ellos su primera victoria en la historia, su primera clasificación tras la fase de grupos y su primer paso a la fase eliminatoria.