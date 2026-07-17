El traspaso del centrocampista marroquí Ezzedine Ounahi, del Girona, toma un giro inesperado. El Al-Ittihad saudí, con su poder económico, compite con el Ajax, que ya se veía con el fichaje.

Según varios medios holandeses, el Girona pide 25 millones de euros, cifra que coincide con la cláusula de rescisión del «León del Atlas». como única condición para dejarlo salir este verano.

Esta exigencia supone un obstáculo para las ambiciones del gigante holandés, que atraviesa dificultades financieras. por lo que negocia para rebajar el precio a su alcance.

Mientras el Ajax busca una fórmula financiera, la directiva del club saudí Al-Ittihad irrumpió con fuerza y dio un vuelco a la situación, aprovechando su enorme capacidad financiera para presentar una oferta económica muy superior a todo lo que el histórico club holandés puede ofrecer, tanto en la cantidad total destinada a la compra del jugador al Girona, o por el salario anual que el Al-Ittihad le ofrecería.

Aunque los informes indicaban que Ounahi ya tenía un acuerdo preliminar con el Ajax para reunirse con su exentrenador Mitchell, pero la fuerte oferta económica de Arabia Saudí podría hacerle cambiar de idea.