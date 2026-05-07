Un club neerlandés quiere fichar a Shaqueel van Persie, cedido por el Feyenoord

Según FR12, el FC Dordrecht quiere fichar a tres jóvenes del Feyenoord para la próxima temporada. El técnico Dirk Kuijt busca a Jan Plug, Ayoub Ouarghi y Aymen Sliti, y confía en sumar a Shaqueel van Persie.

Todos ya debutaron con el primer equipo de Feyenoord. Plug, de 21 años, ya jugó en Dordrecht la segunda mitad de la temporada.

Sliti (20) es el que más experiencia tiene en el primer equipo del Feyenoord: en 28 partidos oficiales marcó dos goles y dio dos asistencias.

Ouarghi, con solo 18 años, apenas ha jugado ocho minutos con el primer equipo, pero ya superó el nivel del filial.

Van Persie (19) es el más conocido: marcó dos goles al Sparta este año, aunque luego sufrió una grave lesión.

Kuijt ya había dejado claro que le encantaría contar con Van Persie: «Iría a buscarlo en bicicleta; lo conozco desde niño».

«Tiene un talento excepcional y lo ha demostrado en los partidos que ha jugado. Lo más importante es que se fortalezca físicamente, eso es lo único que le ha frenado en su desarrollo, que a menudo ha tenido que lidiar con molestias físicas», afirma el icono del Feyenoord.

No está claro si el Feyenoord aceptará una salida temporal, ni si los jugadores la aceptarán.