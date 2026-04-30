Un club neerlandés presenta a Michiel Kramer como nuevo entrenador asistente

Michiel Kramer seguirá vinculado al fútbol, según anunció este jueves el RKC Waalwijk en su web. El polémico jugador de Róterdam se unirá este verano al cuerpo técnico del club brabantino.

Con 37 años, dará sus primeros pasos como entrenador en el club de Waalwijk.

Aunque tenía contrato como jugador hasta 2027, colgará las botas tras los play-offs y empezará de inmediato su nueva etapa.

Mientras completa su formación, será asistente del primer equipo y del filial.

Mientras tanto, cursará los títulos necesarios para, más adelante, convertirse en entrenador jefe del RKC Sub-21.

El veterano delantero está impaciente por iniciar este camino. «En los últimos años he aprendido mucho observando al cuerpo técnico del primer equipo. Me alegra dar ahora este paso».

«El RKC Waalwijk me brinda la oportunidad de crecer como entrenador y le estoy muy agradecido. Estoy deseando ponerme manos a la obra y transmitir mi experiencia», afirma Kramer.