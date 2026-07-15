Un club italiano llama a la puerta del Real Madrid para fichar a Endrick

Endrick se prepara para regresar a Madrid y demostrar su valía, pero el interés inesperado de Italia podría cambiar su futuro.

Según Mundo Deportivo, que cita a Il Messaggero, la AS Roma lo sigue y podría hacer una oferta este verano.

El joven de 19 años regresa al Real Madrid tras su cesión al Lyon y quiere ganarse un puesto en el once.

Pese a su deseo de quedarse, Sin embargo, la decisión final corresponderá al cuerpo técnico, que debe elegir entre Gonzalo García e Indrek como primer suplente de Kylian Mbappé. El entrenador portugués José Mourinho, vinculado a un posible regreso a la Roma, se inclina por alinear al brasileño en la banda derecha si se concreta el fichaje.

No obstante, la Roma no es el único club interesado, pues varios equipos han mostrado su deseo de ficharlo, aunque los Giallorossi siguen de cerca su situación y lo ven como una oportunidad de mercado.

«Il Messaggero» añade que la Roma solo lo ficharía cedido, pues el Real Madrid no quiere venderlo.