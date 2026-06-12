Un club italiano ayuda al Al-Nasr a resolver el caso Duran

El delantero colombiano John Durán, del Al-Nassr saudí, interesa a un club italiano. Su cesión al Zenit de San Petersburgo acaba este junio.

Según la prensa, el club italiano sigue su situación para ficharlo en verano y reforzar el ataque.

Duran llegó al Al-Nassr en enero de 2025 procedente del Aston Villa por unos 77 millones de euros y fue cedido al Zenit; su contrato con el club de Riad vence en 2026.

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Según el diario español «AS», que cita al periodista italiano Alfredo Pedulla, la Lazio se ha interesado en ficharlo a préstamo, ya que el Al-Nassr no se opone a una nueva salida si llega una oferta adecuada en verano.

Duran busca recuperar su nivel tras una etapa sin la estabilidad deseada, en la que no cumplió las expectativas ni en cifras ni en influencia técnica con el Zenit.

Fuera del campo, algunas de sus actitudes también generaron polémica, como su petición de dejar la concentración antes del final de la temporada, lo que alimenta las dudas sobre su futuro.

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En las últimas semanas se le ha relacionado con varios clubes europeos, entre ellos el Galatasaray, aunque el conjunto turco mostró reservas sobre su comportamiento anterior y no cerró el fichaje.

Su alto salario complica la operación, por lo que Lazio explora alternativas. encabezadas por el mexicano Santiago Jiménez, del Milan, ante la posibilidad de que fracasen las negociaciones con el delantero del Al-Nassr.