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Said El Mala, la revelación del Colonia, ha respondido a los recientes rumores que lo vinculan con un traspaso de gran repercusión al Paris Saint-Germain. El joven internacional alemán está firmando una temporada fenomenal en la Bundesliga y sigue centrado en su actual club pese al creciente volumen de especulaciones.

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El Mala despierta interés en el mercado de fichajes

El Mala hace caso omiso de los crecientes rumores de fichaje sobre su futuro. El extremo de 20 años se ha consolidado como una de las revelaciones de la Bundesliga en el Colonia. Su extraordinario rendimiento durante la temporada 2025-26 ha llamado la atención del PSG. El gigante francés ha seguido de cerca su evolución en los últimos meses con el objetivo de reforzar su ataque.

Sin embargo, un traspaso en invierno parece muy improbable. No se espera que el club parisino presente una oferta oficial durante el mercado de enero, por lo que el internacional alemán podrá centrarse por completo en la competición nacional.

El extremo se siente halagado por el interés de un gran club

El Mala fue preguntado recientemente por su posible fichaje por el PSG en Sky Germany. El joven atacante no eludió los rumores y admitió que está al tanto de las informaciones.

«Sería mentira decir que no me siento honrado», reconoció El Mala. «Es un club enorme. Para ser sincero, yo también lo he leído, pero no sé muy bien qué pensar».

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Centrado en el presente

El Colonia ha recurrido mucho a El Mala esta temporada. El extremo ya suma cuatro goles y una asistencia, y su excepcional aportación ofensiva ha impulsado a su equipo. No tardó en reiterar su compromiso con su club.

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«Dije lo mismo el año pasado, cuando empezaron a circular todos estos rumores», añadió. «Quiero centrarme en el presente. Solo quiero jugar al fútbol, dar lo mejor de mí y ayudar al club, igual que el club me ayuda a mí. Quiero dar alegrías al club y a la ciudad con mis actuaciones. En cuanto a lo que pase después, ya veremos».

Un traspaso en verano sigue siendo posible

Aunque el club parisino parece dispuesto a aparcar su interés este enero, todavía podría producirse un traspaso en verano. Si El Mala sigue progresando en Alemania, no cabe duda de que permanecerá en el radar del PSG.

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Por ahora, el talentoso extremo dedicará toda su energía a los próximos partidos del Colonia en la Bundesliga. Intentará aumentar su excelente cifra de goles y conseguir puntos importantes para su equipo. Si mantiene su sensacional estado de forma, es poco probable que el PSG sea el único gran club europeo que intente ficharlo al final de la temporada.