¡Un club inglés tiene en el punto de mira a cinco jugadores del Real Madrid!

El Fulham inglés prepara una oferta de cesión para fichar al extremo argentino del Real Madrid, Franco Mastantono, tras la llegada de Álvaro Arbeloa como entrenador.

Según el sitio argentino «El Entretenido», el técnico, que reemplazó a Marco Silva, quiere incorporarlo antes del inicio de la Premier League el próximo mes.

El técnico español, de 43 años, destituido tras cinco meses en el cargo, busca reforzar su ataque con una de sus piezas de confianza.

El Fulham recibió un impulso tras la confirmación de José Mourinho, quien regresó al banquillo del Real Madrid, de que Mastantuno podría salir cedido.

No obstante, el club londinense compite con más de diez equipos que también quieren fichar al joven extremo derecho, considerado una de las mayores promesas del fútbol argentino.

Mastantono, no convocado para la selección argentina rumbo al Mundial 2026, anotó dos goles en 18 partidos con Arbeloa la temporada pasada, antes de la destitución del técnico.

El joven talento no descarta marcharse del Real Madrid apenas un año después de llegar procedente de River Plate en un traspaso de 53 millones de libras.

Se le ve como sustituto de Harry Wilson, que fichó por el Leeds tras rechazar la renovación, en un Fulham que ya perdió a Raúl Jiménez y vio volver a Samuel Chukwueze al Milan.

Además, Arbeloa sigue a otros jóvenes del Madrid: Tiago Beitar, César Palacios, Manuel Ángel y Jorge Sístero.

Arbeloa ya los dirigió en el filial y el primer equipo, lo que facilita las negociaciones.