Evangelos Marinakis, propietario del Nottingham Forest, ha emprendido acciones legales para demandar al Crystal Palace por una pancarta ofensiva.

Según la cadena BBC Sport, los abogados de Marinakis presentaron una demanda por difamación ante el Tribunal Superior, en relación con una pancarta desplegada por los aficionados del Crystal Palace que mostraba al propietario del Nottingham apuntando con una pistola a la cabeza del jugador Morgan Gibbs-White.

La pancarta se vio durante un partido que terminó con empate 1-1 en la Premier League, entre ambos equipos en el estadio Selhurst Park el pasado mes de agosto, y llevaba la frase «El señor Marinakis no está implicado en extorsión, amaño de partidos, tráfico de drogas ni corrupción».

Marinakis ha negado en repetidas ocasiones haber cometido cualquier irregularidad relacionada con estas acusaciones.

En noviembre de 2025, la Federación Inglesa acusó al Crystal Palace por no garantizar que sus aficionados no se comportaran de manera inapropiada.

Aunque la pancarta no se mencionó específicamente como motivo de la acusación, existen normas estrictas relativas a los mensajes que incluyen consignas difamatorias, políticas u ofensivas.

El internacional inglés Morgan Gibbs-White estuvo cerca de abandonar el Nottingham el verano pasado, después de que pareciera que el Tottenham había activado una cláusula de rescisión valorada en 60 millones de libras esterlinas en su contrato.

Sin embargo, firmó un nuevo contrato para permanecer en el Nottingham Forest, y habló sobre su decisión durante una entrevista que concedió junto a Marinakis.