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El Santos brasileño ha comenzado a tantear al Real Madrid mediante un primer contacto informal para explorar la posibilidad de hacerse con la cesión de Rodrygo durante la primera mitad de 2027. El objetivo es recuperar a uno de los canteranos más destacados de su academia, aunque la operación se antoja complicada ante la postura del club español.

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El periodista Fabio Sormani reveló la semana pasada en su canal de YouTube el interés del Santos por incorporar al delantero de 25 años, antes de que la cadena brasileña ESPN confirmara que el club se ha movido para explorar las opciones de que el jugador regrese a sus filas, aunque sea en forma de cesión por un periodo corto.

El Santos sueña con ver a Rodrygo con su camiseta en el arranque del Campeonato Paulista, a principios de 2027, pero ese escenario parece muy lejano, ya que el Real Madrid no quiere desprenderse del jugador y desea recuperarlo en cuanto reciba el alta para volver a competir.

Rodrygo goza de aprecio en el Real Madrid, que por ahora no contempla la idea de desprenderse de él, ni mediante una venta ni a través de una cesión, sobre todo porque el club lo considera una de sus piezas importantes y no quiere dejarlo escapar tras un largo periodo de baja por la grave lesión que sufrió.

Según informó ESPN en un reportaje anterior, José Mourinho ve al futbolista brasileño como una pieza capaz de aportar al equipo , y no tiene inconveniente en darle el tiempo necesario para recuperar su nivel de forma progresiva tras volver de la lesión, en lugar de precipitarse a la hora de juzgar si está preparado o de plantearse su salida.

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La postura del técnico portugués refleja el deseo del Real Madrid de contar con Rodrygo en la próxima etapa, sobre todo porque el jugador ha estado mucho tiempo alejado de los terrenos de juego y necesita recuperar la forma física y el ritmo de competición antes de volver a pelear por un puesto en el once titular.

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En los últimos días, Rodrygo estuvo en el centro de entrenamiento Rei Pelé, en la ciudad de Santos, donde siguió un programa de rehabilitación para recuperarse de la lesión que sufrió en la rodilla derecha, que incluyó una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo. Lo hizo con el permiso del Real Madrid, antes de regresar a España para completar las fases de su recuperación.

Tampoco parece que el propio jugador esté pensando en dejar el Real Madrid en este momento, ya que todo apunta a que quiere seguir en el club, sobre todo después del apoyo que ha recibido de la directiva, el cuerpo técnico y sus compañeros durante toda la lesión, algo que ha reforzado su deseo de devolverle la confianza al equipo y volver a los terrenos de juego con su camiseta.

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Aunque varios clubes ingleses se han interesado en ficharlo, Rodrygo no ha mostrado demasiado entusiasmo por esas ofertas, por lo que la opción de volver al Santos, pese a su valor simbólico para él, queda lejos de sus prioridades actuales, ya que su deseo es continuar su trayectoria en el Real Madrid.

Por su parte, el Santos no trata el caso Rodrygo como la única operación prevista para el próximo mercado de fichajes, ya que el club prefiere esperar al resultado de las elecciones presidenciales antes de tomar decisiones importantes sobre los refuerzos y la renovación de varios de sus titulares de cara a la temporada 2027.

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Entre los asuntos sobre la mesa figuran el futuro de Neymar, Philippe Coutinho y Everton Cebolinha, además de las negociaciones con el Cruzeiro sobre la continuidad del delantero Gabriel Barbosa, actualmente cedido al Santos, con las que el club brasileño busca cerrar un acuerdo que garantice su permanencia de forma definitiva.

Así, el deseo del Santos de recuperar a Rodrygo parece más un intento de sondear la postura del Real Madrid que una negociación seria a punto de cerrarse, sobre todo porque el club español no se plantea desprenderse del jugador, mientras que el delantero brasileño tiene como objetivo prioritario recuperar su sitio en el conjunto blanco una vez concluya su recuperación.