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El internacional Said El Mala, del 1. FC Colonia, se siente halagado por los rumores sobre un posible traspaso al PSG, campeón de la Liga de Campeones.

El delantero respondió en Sky a las especulaciones sobre el interés del club que domina el fútbol francés: «Sería un error decir que no me halaga. Es un club enorme. Yo también lo he leído, para qué voy a mentir. No sé qué hacer con esa información».

El Mala está más que acostumbrado a los rumores sobre su futuro tras las últimas semanas y meses. Sin embargo, no piensa cambiar su forma de afrontarlos: «Ya lo dije muchas veces el año pasado, cuando empezaron los rumores: me concentro en lo que tengo aquí, quiero jugar al fútbol y rendir. Quiero ayudar al FC, igual que ellos me ayudan a mí, y hacer felices a la ciudad y al club. Después veremos qué pasa».

El Paris Saint-Germain tendrá que prescindir durante meses del veloz extremo Khvicha Kvaratskhelia. En este contexto, Sport Bild informó esta semana de que habría 80 millones de euros disponibles para fichar a un sustituto. Los responsables del PSG incluso se habrían puesto ya en contacto oficialmente con Thomas Kessler, directivo del FC, para tantear un posible traspaso de El Mala. Sin embargo, todavía no ha llegado ninguna oferta oficial al Geißbockheim. Además, el Colonia cuenta con el habilidoso atacante al menos hasta el verano.

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El Mala tampoco dejó dudas de que algún día quiere jugar la Liga de Campeones: desea «conseguir muchas cosas y jugar algún día la Champions League. No puedo decir cuándo llegará ese momento. Pasará algún día».

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¿Hasta cuándo tiene contrato Said El Mala con el 1. FC Colonia?

Tras numerosos vaivenes en torno a su posible traspaso y negociaciones con el BVB, rival del Colonia en la liga, y el FC Brentford, de la Premier League, El Mala renovó hace unos meses hasta 2031 con el club de Colonia, sin cláusula de rescisión. También dejó claro: «Elegí el Colonia porque me sentía muy a gusto. No quería irme de aquí, aunque surgieran muchas posibilidades. Por supuesto, escuché todas las propuestas, es completamente normal. Hablé mucho con la directiva y con el entrenador, y escuché los planes para el equipo. Por lo que veo ahora, se han llevado a cabo tal como se plantearon. Han llegado más jugadores creativos, que son necesarios cuando tienes un estilo de juego como el mío».

Getty Images

El Mala, convocado por el seleccionador Jürgen Klopp para los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos, considera que aún le queda mucho por mejorar. En concreto, el jugador de 20 años quiere «ser todavía más imprevisible para que los rivales no puedan prepararse para defenderme. Ahora los equipos ya me tienen en el radar y me marcan entre dos. He cambiado un poco mi posición y eso me viene muy, muy bien». Todavía le queda «un largo camino» por delante, explicó.

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El futbolista nacido en Krefeld ha firmado un buen inicio de temporada: suma cuatro goles y una asistencia en nueve partidos oficiales con el equipo que ocupa el 13.º puesto de la Bundesliga.