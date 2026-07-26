El central español Raúl Asencio, de 23 años, está cerca de abandonar el Real Madrid durante el actual mercado de fichajes de verano, después de quedar fuera de los planes del entrenador portugués José Mourinho, y ante el serio interés francés en incorporarlo a préstamo.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que el Olympique de Marsella quiere hacerse con el joven defensor a préstamo por una temporada, con la inclusión de una cláusula que permita comprar al jugador de forma definitiva por 15 millones de euros, siempre que se cumplan determinados objetivos relacionados con el número de participaciones y los minutos jugados.

Una operación compleja con múltiples condiciones

El periódico apuntó que el Real Madrid, que busca deshacerse del jugador vinculado con un contrato hasta 2031, conservaría un 25% de cualquier futura venta de Asencio por parte del Marsella, en un movimiento que garantiza al conjunto blanco beneficiarse de cualquier posible revalorización del jugador.

Asencio no estaba entusiasmado en un principio con la idea de abandonar la capital española, pero su situación actual con Mourinho, que no cuenta con él en sus planes, podría empujarlo a aceptar la salida que quiere el club, especialmente con la garantía de obtener más minutos de juego en la liga francesa.

El Benfica rechaza la cláusula de recompra

Por otra parte, informes portugueses revelaron que el Benfica descartó la contratación de Asencio, a pesar de las negociaciones que se produjeron entre ambas partes.

El portal portugués "Glorioso 1904" explicó que la operación no se cerró debido al rechazo del Benfica a incluir una cláusula que permitiera al Real Madrid recomprar al jugador al final de la temporada, condición a la que se aferró el conjunto blanco.

Esta discrepancia refleja la diferencia de visiones entre ambos clubes, ya que el Real Madrid busca conservar la opción de recuperar al jugador en caso de que evolucione su nivel, mientras que el Benfica se niega a entrar en una operación que podría privarle de aprovechar plenamente su inversión en el jugador