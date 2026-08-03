Aymen Sliti jugará la próxima temporada cedido en el Excelsior, según informa Voetbal International. El Feyenoord ha optado por que el talento sume minutos en otro equipo.

El mes pasado también parecía haberse alcanzado un acuerdo entre Excelsior y Feyenoord por Sliti, pero entonces se decidió ‘aplazar’ la operación. Ahora sí se concretará la cesión, según informa Joost Blaauwhof.

Varios otros clubes también estaban en la carrera, pero Sliti se decanta por dar un paso dentro de la Eredivisie. En el Excelsior se centrará en la posición de extremo derecho, según se apunta.

Sliti tiene contrato en De Kuip hasta mediados de 2029 y hasta la fecha ha disputado 28 partidos oficiales con el primer equipo del Feyenoord. En ellos firmó dos goles y dos asistencias.

Se trata del segundo acuerdo de cesión entre Excelsior y Feyenoord este verano. Anteriormente ya se anunció la llegada de Jan Plug.

Por la salida de Sliti, y la anterior de Leo Sauer, el Feyenoord probablemente sí tendrá que buscar un nuevo extremo izquierdo. Contra el Atalanta (2-1) el pasado fin de semana, Gaoussou Diarra comenzó todavía en esa posición.