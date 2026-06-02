Un club de la Eredivisie holandesa se interesa por Kodai Sano, del NEC

El PSV busca fichar al centrocampista del NEC Kodai Sano, según Mounir Boualin. El japonés está dispuesto a fichar por el club de Eindhoven, tal como confirma Rik Elfrink.

Joey Veerman e Ismael Saibari podrían marcharse del PSV, y el interés del Bayern de Múnich en este último hace que su traspaso sea inminente.

Por ello, el club busca refuerzos para el centro del campo y tiene al japonés como prioridad absoluta.

NEC conoce el interés, indica Boualin, y el jugador ve el PSV como un paso ideal en su carrera.

Sin ser convocado para el próximo Mundial, esta temporada ha jugado 34 partidos con el NEC, marcando tres goles y dando siete asistencias.

En invierno, el japonés de 22 años interesó al Ajax; se le vio con Jordi Cruyff en Ámsterdam, pero el traspaso no se concretó.

El NEC pedía veinte millones de euros, cantidad que el Ajax no quiso pagar. Por ahora se desconoce el coste actual del traspaso.