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Walid Regragui For The Coaches VoiceGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un club de la Champions League abre sus puertas: Regragui, cerca de una nueva experiencia europea

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El marroquí Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, ha entrado con fuerza en la lista de candidatos para dirigir al club francés Lens, en medio de los movimientos de la directiva del club para contratar a un nuevo entrenador, tras la destitución de Yannick Cahuzac por los malos resultados, en especial la abultada derrota ante el Como italiano por 9-1 en la Liga de Campeones.

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El periodista francés especializado en el mercado de fichajes, Santi Aouna, reveló a través de su cuenta en la plataforma «X» que Regragui y Pierre Sage encabezan la lista de candidatos para asumir la dirección técnica del equipo.

Aclaró que Sage sigue siendo la opción preferida de la directiva del club, aunque las acciones del técnico marroquí han subido durante el último periodo, gracias a su experiencia como entrenador y a su buen conocimiento del fútbol francés, además de su amplio historial de logros.

Añadió que Regragui ya mantuvo una reunión con los responsables del Lens para discutir la posibilidad de asumir el cargo.

Estos movimientos se producen en medio de la difícil situación que atraviesa el Lens durante la temporada 2026-2027, ya que ocupa el undécimo puesto en la tabla de la liga francesa con 13 puntos, obtenidos de 4 victorias y un empate frente a 5 derrotas en 10 partidos.

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El equipo ha marcado 17 goles, mientras que su portería ha recibido 15 tantos, un balance que no satisface las aspiraciones de la directiva ni de la afición.

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En el plano europeo, la situación del equipo no parece mejor, ya que ocupa el puesto 33 en la fase de liga de la Champions League con 3 puntos, tras conseguir una victoria y encajar 3 derrotas en las primeras 4 jornadas.

La dura derrota ante el Como por 1-9 en su propio estadio aumentó la presión sobre el cuerpo técnico, precipitó la salida de Cahuzac y abrió la puerta a que la directiva del club se moviera en busca de un sustituto capaz de corregir el rumbo, con Regragui a la cabeza.

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El técnico marroquí, de 50 años, posee una variada experiencia como entrenador, cuyas etapas más destacadas comenzaron con el FUS de Rabat en 2014, donde logró construir un equipo fuerte y organizado, y lo condujo a la conquista del título de la liga marroquí en 2016, consiguiendo el primer campeonato de liga en la historia del club.

Tras otras experiencias como entrenador, asumió la dirección de la selección marroquí en agosto de 2022, pocos meses antes del inicio del Mundial de Catar.

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El logro más destacado en la trayectoria de Regragui fue conducir a Marruecos a las semifinales del Mundial de 2022, convirtiéndose en el primer entrenador en llevar a una selección árabe y africana a esta ronda en la historia del torneo.

También contribuyó al ascenso de Marruecos al octavo puesto mundial y al primer lugar del ranking africano, y la selección bajo su dirección consiguió 36 victorias en 49 partidos, frente a solo 5 derrotas.

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A pesar de su salida del banquillo de la selección marroquí en marzo de 2026, meses antes del inicio del Mundial, Regragui sigue gozando de un gran reconocimiento en su país, gracias al logro histórico que alcanzó con Marruecos.

La puerta del Lens podría representar una oportunidad para su regreso a los terrenos de juego europeos desde el banquillo, a la espera de la decisión de la directiva del club francés, que duda entre él y Pierre Sage, en medio de los esfuerzos por recuperar el equilibrio del equipo y corregir su rumbo en las competiciones nacionales y continentales.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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