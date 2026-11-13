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El marroquí Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, ha entrado con fuerza en la lista de candidatos para dirigir al club francés Lens, en medio de los movimientos de la directiva del club para contratar a un nuevo entrenador, tras la destitución de Yannick Cahuzac por los malos resultados, en especial la abultada derrota ante el Como italiano por 9-1 en la Liga de Campeones.

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El periodista francés especializado en el mercado de fichajes, Santi Aouna, reveló a través de su cuenta en la plataforma «X» que Regragui y Pierre Sage encabezan la lista de candidatos para asumir la dirección técnica del equipo.

Aclaró que Sage sigue siendo la opción preferida de la directiva del club, aunque las acciones del técnico marroquí han subido durante el último periodo, gracias a su experiencia como entrenador y a su buen conocimiento del fútbol francés, además de su amplio historial de logros.

Añadió que Regragui ya mantuvo una reunión con los responsables del Lens para discutir la posibilidad de asumir el cargo.

Estos movimientos se producen en medio de la difícil situación que atraviesa el Lens durante la temporada 2026-2027, ya que ocupa el undécimo puesto en la tabla de la liga francesa con 13 puntos, obtenidos de 4 victorias y un empate frente a 5 derrotas en 10 partidos.

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El equipo ha marcado 17 goles, mientras que su portería ha recibido 15 tantos, un balance que no satisface las aspiraciones de la directiva ni de la afición.

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En el plano europeo, la situación del equipo no parece mejor, ya que ocupa el puesto 33 en la fase de liga de la Champions League con 3 puntos, tras conseguir una victoria y encajar 3 derrotas en las primeras 4 jornadas.

La dura derrota ante el Como por 1-9 en su propio estadio aumentó la presión sobre el cuerpo técnico, precipitó la salida de Cahuzac y abrió la puerta a que la directiva del club se moviera en busca de un sustituto capaz de corregir el rumbo, con Regragui a la cabeza.

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El técnico marroquí, de 50 años, posee una variada experiencia como entrenador, cuyas etapas más destacadas comenzaron con el FUS de Rabat en 2014, donde logró construir un equipo fuerte y organizado, y lo condujo a la conquista del título de la liga marroquí en 2016, consiguiendo el primer campeonato de liga en la historia del club.

Tras otras experiencias como entrenador, asumió la dirección de la selección marroquí en agosto de 2022, pocos meses antes del inicio del Mundial de Catar.

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El logro más destacado en la trayectoria de Regragui fue conducir a Marruecos a las semifinales del Mundial de 2022, convirtiéndose en el primer entrenador en llevar a una selección árabe y africana a esta ronda en la historia del torneo.

También contribuyó al ascenso de Marruecos al octavo puesto mundial y al primer lugar del ranking africano, y la selección bajo su dirección consiguió 36 victorias en 49 partidos, frente a solo 5 derrotas.

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A pesar de su salida del banquillo de la selección marroquí en marzo de 2026, meses antes del inicio del Mundial, Regragui sigue gozando de un gran reconocimiento en su país, gracias al logro histórico que alcanzó con Marruecos.

La puerta del Lens podría representar una oportunidad para su regreso a los terrenos de juego europeos desde el banquillo, a la espera de la decisión de la directiva del club francés, que duda entre él y Pierre Sage, en medio de los esfuerzos por recuperar el equilibrio del equipo y corregir su rumbo en las competiciones nacionales y continentales.