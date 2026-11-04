Según informa Sport Bild, los machos cabríos tendrán que volver a temer por la continuidad de El Mala en el próximo mercado de fichajes (del 1 de enero al 1 de febrero). Eso no cambia pese a que el jugador de 20 años prolongó sorprendentemente su contrato hasta 2031 hace apenas unos meses. Tampoco cambia por el hecho de que el nuevo contrato no incluya una cláusula de rescisión.

Mientras tanto, persisten los rumores sobre el interés del PSG. El vigente campeón de la Liga de Campeones debe compensar la baja de varios meses de Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado a finales de octubre y podría perderse el resto de la temporada. Supuestamente, dispondría de 80 millones de euros para encontrar un sustituto.

Según Sport Bild, el Paris Saint-Germain incluso ya ha preguntado oficialmente por El Mala al responsable del FC Thomas Kessler para tantear un posible traspaso. Sin embargo, todavía no ha llegado ninguna oferta oficial a Geißbockheim. Además, el Colonia cuenta con el atacante, destacado por su regate, al menos hasta el verano.

¿Cuánto pide el 1. FC Colonia por Said El Mala?

«En el fútbol no se debe descartar nada categóricamente», dijo Kessler hace poco, antes de subrayar: «No volvió a renovar su contrato sin motivo. Por eso, ahora mismo no tengo ninguna razón para plantearme un posible traspaso en invierno». Añadió que El Mala se siente «muy a gusto» en Colonia.

Aun así, no se podría impedir una puja en invierno, especula Sport Bild. Sin embargo, el precio mínimo fijado en verano en 50 millones de euros, una cifra que, entre otros, el BVB no logró alcanzar, ya no sería suficiente. Tendría que llegar mucho más dinero a orillas del Rin para convencer al FC de venderlo en invierno.

No hay datos sobre la cifra exacta que se pide ahora. Lo que está claro es que el PSG difícilmente se echaría atrás a la hora de intentar el fichaje. Además, El Mala sigue teniendo pretendientes en la Premier League, con su gran poder adquisitivo. Según informa Sky, el Brighton & Hove Albion volvería a mostrar interés en ficharlo.

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Said El Mala: ¿Qué pasará con su hermano Malek?

Según se informa, el club del entrenador alemán Fabian Hürzeler ya había intentado ficharlo sin éxito durante la pasada temporada y, al parecer, también estaba dispuesto a incorporar al hermano de El Mala, Malek, que estrenó su cuenta goleadora con los machos cabríos en la Bundesliga el pasado fin de semana. Supuestamente, los dos hermanos solo llegarían juntos.

El Brighton seguiría de cerca la evolución de ambos hermanos y enviaría regularmente ojeadores a Colonia para mantenerse al tanto. Sin embargo, no tendría previsto intentar ficharlos en invierno. Es muy posible que eso cambie si otro club da un paso en firme en torno al cambio de año.