Un club alemán se interesa por un ex del Feyenoord y estudia una oferta millonaria

Brian Priske figura en la lista de deseos del Borussia Mönchengladbach, según sabe Farzam Abolhosseini, del danésTipsbladet.El exentrenador del Feyenoord trabaja actualmente en el Sparta Praga y debe suceder al técnico despedido.

El Mönchengladbach quiere al técnico danés como nuevo entrenador principal del club. Los alemanes estudian presentar en los próximos días una oferta de millones por Priske para sacarlo del noveno clasificado de la Primera Liga checa.

En el Borussia Mönchengladbach la situación es de máxima alerta. El equipo atraviesa una forma dramática y eso se refleja en la clasificación. El conjunto ocupa la última plaza junto al Hamburger SV. Ambos clubes todavía no han sumado ningún punto. Die Fohlen ya han perdido contra el RB Leipzig (3-0), el SV Elversberg (3-4) y el Friburgo (5-0).

Eso fue motivo más que suficiente para que la directiva despidiera al entrenador Eugen Polanski. Mientras tanto, el Mönchengladbach ha puesto sus ojos en Priske, que tampoco ha arrancado demasiado bien con su equipo. En ocho partidos, el Sparta Praga solo ha sumado doce puntos. Ganó cuatro veces y perdió otras cuatro.

Priske podría añadir posiblemente un nuevo empleador a su currículum. Anteriormente trabajó en el Midtjylland y el Royal Antwerp, mientras que actualmente afronta su segunda etapa en el Sparta Praga. En la temporada 2024/25, el entrenador estuvo bajo contrato con el Feyenoord, donde fue destituido de forma prematura.

El punto culminante absoluto de su etapa en Róterdam fue la campaña de la Liga de Campeones con el Feyenoord. En ella, su equipo ganó, entre otros, al Bayern de Múnich (3-0) y eliminó al AC Milan en la eliminatoria a doble partido (2-1).