Un club alemán podría ofrecerle a Timon Wellenreuther una salida del Feyenoord

Timon Wellenreuther interesa al VfL Wolfsburgo, según De Telegraaf. El recién descendido de la Bundesliga, tras fallar en el fichaje del portero del Hertha BSC, Tjark Ernst, busca ahora contratar a Wellenreuther para que salga del Feyenoord.

El equipo de Róterdam también puja por Ernst, seguido también por Celtic, Borussia Mönchengladbach y Wolfsburgo.

El club de Volkswagen estuvo cerca de ficharlo, pero el descenso del Wolfsburgo a la 2. Bundesliga frustró la operación.

El Feyenoord ya presentó una oferta por el portero de 23 años, pero, según BILD, esta era inferior a su cláusula de rescisión de cinco millones de euros.

Esta semana, la web de aficionados FR12.nl ya apuntó a su salida tras confirmarse que no renovará su contrato. Ante el Club Brugge (3-1), el alemán fue titular bajo palos.

Ambas partes están abiertas a la salida, y el club busca una compensación económica por su traspaso. El guardameta, que se siente poco valorado, desea un cambio de aires.

El Wolfsburgo podría ofrecerle esa salida. Según fuentes alemanas citadas por De Telegraaf, el club lo sigue desde su llegada a De Kuip en 2023. Wellenreuther está vinculado al Feyenoord hasta mediados de 2027.