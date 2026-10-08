El FC Barcelona mantiene su interés en fichar a Erling Haaland, delantero del Manchester City, al considerarlo una oportunidad de mercado de cara al futuro, mientras que el Real Madrid también está atento a la situación del ariete noruego.

El diario Sport informó de que la condena al Manchester City por cometer irregularidades financieras, y las graves consecuencias que esperan al equipo, han puesto a la mitad de los clubes de Europa en estado de alerta.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, había señalado recientemente que la posibilidad de que Haaland se marche a España en el futuro no puede descartarse, incluso antes de conocer la resolución del caso del Manchester City.

Añadió que el Barcelona y el Madrid han mostrado su interés en Haaland en repetidas ocasiones, desde que el delantero noruego jugaba en el Borussia Dortmund.

El Barcelona sigue a Haaland desde hace mucho tiempo. Los aficionados del club catalán llevan años soñando con la posibilidad de otorgar el dorsal número 9 a un delantero destacado del nivel de Haaland.

Sin embargo, la aparición de Raphinha en el papel de delantero goleador, algo que sorprendió a todos, ha llevado a algunos aficionados a replantearse hasta qué punto es necesario el fichaje. Aun así, si el traspaso de Haaland llegara a ser posible, sería una oportunidad de mercado excepcional para el Barça.

En cuanto al Real Madrid, también ha intentado fichar a Haaland en más de una ocasión, y sigue atento a su situación, pero la abundancia de delanteros en sus filas y los problemas relacionados con el estilo de juego, que podrían hacer que el equipo necesite más a un centrocampista capaz de organizar el juego, parecen dos factores que podrían alejar al ariete noruego de la capital española.

Haaland mantiene una relación basada en el máximo respeto con el Manchester City. El delantero noruego había renovado su contrato con el club inglés por 10 años más, y por el momento no hay indicios de una ruptura entre ambas partes en un futuro próximo.

Tampoco existen contactos con ningún otro club, según confirmó Romano, al afirmar: «No ha ocurrido nada durante los últimos días, y no ocurrirá nada durante los próximos meses».

Fabrizio Romano subrayó que «España podría ser el destino de Haaland si su futuro cambia».



