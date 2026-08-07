El Al-Ahli saudí recibió un golpe inesperado antes del inicio de la nueva temporada, después de que las autoridades británicas anunciaran la presentación de una acusación formal contra el inglés Ivan Toney, delantero del equipo, en relación con un incidente de agresión en el interior de una discoteca de la capital, Londres.

Según lo informado por la cadena británica "BBC", Toney, de 30 años, ha sido acusado de agresión con lesiones corporales, y está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres, el próximo 24 de septiembre.









El incidente se remonta al pasado 6 de diciembre, cuando se produjo una presunta agresión en el interior de una discoteca en la calle Wardour, en el barrio del Soho de la capital británica.

Toney había sido detenido el 7 de diciembre, antes de ser puesto en libertad bajo fianza mientras la policía continuaba con las investigaciones.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que Toney recibió la acusación formalmente el pasado 31 de julio, tras la conclusión de una parte de las investigaciones relacionadas con el incidente, mientras que hasta el momento no se ha dictado ningún fallo definitivo sobre el caso, y el jugador sigue siendo inocente del cargo hasta que se demuestre su culpabilidad ante la justicia.

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Toney vive actualmente su experiencia con el Al-Ahli saudí, después de abandonar el fútbol inglés en 2024, tras una larga trayectoria que fue testigo de su brillantez con el Brentford, donde marcó 72 goles en 141 partidos, y fue uno de los principales motivos del ascenso del equipo a la Premier League.

El delantero inglés se convirtió además en uno de los integrantes de la selección de su país durante los últimos años, y participó con Inglaterra en el Mundial 2026, antes de regresar a las filas del Al-Ahli de cara a la nueva temporada de la Roshn Saudi League.

El caso llega en un momento extremadamente delicado, pues la nueva temporada de la liga saudí arranca el 13 de agosto, mientras que Toney comparecerá ante el tribunal el próximo septiembre, coincidiendo con el parón internacional, a la espera de lo que arrojen los procedimientos judiciales y de la postura del Al-Ahli y de la Federación Inglesa de Fútbol ante los últimos acontecimientos.