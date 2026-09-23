Las autoridades senegalesas retomaron la investigación sobre las "sospechas de corrupción" que rodearon la elección de Abdoulaye Fall como presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, con el inicio por parte de la policía de la capital, Dakar, de "una serie de audiencias".

Según el diario senegalés "L'Observateur", Moustapha Bitèye será el primero en ser escuchado el próximo lunes, seguido durante la semana por Abdoulaye Fall, quien se encuentra actualmente fuera de Dakar, aunque ha sido notificado de la citación, y posteriormente por otros responsables del organismo federativo.

Lee también

Ofensiva catalana contra el Balón de Oro: gracias, el Barcelona no lo quiere

Cañizares: ¡los delanteros del Real Madrid se mueven sin balón de forma horrible!

El caso se remonta a una denuncia presentada por Mamadou Kandji contra el presidente de la federación, junto a Eliman Lam, Moussa Mbaye, Moustapha Bitèye y Ndiambé Diop.

Se sospecha que estas personas estuvieron implicadas en la "compra de votos" y en "promesas de ventajas ilícitas" para influir en el proceso de votación, según el grupo "Futur Media". La fiscalía había ordenado la apertura de una investigación en septiembre de 2025.

Esta crisis llega en un momento en el que la Federación Senegalesa afronta otros asuntos, sobre todo el destino del título de la Copa Africana de Naciones 2025, que se examina ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) había retirado el título a Senegal, tras una polémica final contra Marruecos en Rabat, y declaró la victoria de Marruecos por (3-0) debido a la retirada del rival, mientras que la Federación Senegalesa se aferra al resultado obtenido dentro del campo, la victoria de los Leones de la Teranga (1-0) tras la prórroga.

El Tribunal Deportivo fijó una audiencia para el 8 de octubre de 2026, sin anunciar todavía una fecha para el fallo definitivo.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora".