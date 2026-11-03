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Jose Mourinho ha retado a Federico Valverde a asumir los sacrificios que exige ser capitán del Real Madrid, mientras el gigante español se prepara para un complicado partido de Champions League contra el AEK Atenas. Antes de viajar a Grecia, el técnico portugués también aclaró sus planes para el ataque en relación con Vinicius Junior y reflexionó con pesar sobre el trágico fallecimiento del futbolista español Jesus de Miguel.

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Mourinho pide a Valverde sacrificarse como capitán

Getty Images

Mourinho llegó a la rueda de prensa previa al partido en Atenas con un mensaje claro sobre el liderazgo y la polivalencia de Federico Valverde. El entrenador del Real Madrid recalcó que su condición de capitán del club exige al uruguayo anteponer las necesidades tácticas del equipo a sus preferencias, especialmente dadas las limitaciones actuales de la plantilla. Ante las bajas en defensa, Mourinho señaló que Valverde debe estar preparado para dejar su posición preferida si el interés colectivo lo requiere durante este intenso periodo de competición europea.

«Veo a Fede como un jugador extremadamente importante para el equipo», explicó ante los medios el exentrenador del Chelsea y el Manchester United. «Ser capitán del Real Madrid le hace mirar a su alrededor de otra manera. Cuando eres el capitán, tienes que ser diferente. Es una responsabilidad y creo que eso hará que juegue donde sea necesario para su equipo y sus compañeros. Eso es para mí un capitán y por eso estoy convencido de que para Fede no será un problema jugar donde sea. Si hace falta que juegue de lateral izquierdo, lo hará por la responsabilidad que conlleva ser capitán», añadió.

Las opciones tácticas y la titularidad de Vinicius Junior

Pese a elogiar lo que Valverde puede aportar como lateral, Mourinho admitió que la falta de efectivos en el centro del campo hace probable que el jugador dispute muchos minutos en su posición natural. Señaló que, aunque el equipo suele rendir mejor cuando Valverde aporta energía por la banda, contar con solo unos pocos centrocampistas de la primera plantilla, entre ellos Tchouaméni, Camavinga, Bernardo y Thiago, obliga a gestionar cuidadosamente sus minutos en ambas posiciones.

Al abordar el ataque, Mourinho confirmó que Vinicius Junior estaría en el once inicial ante el AEK. «No os olvidéis de Brahim, Endrick... Tenemos muchos jugadores de calidad ahí. Tener muchos jugadores nunca es un problema para mí. Diomande puede jugar en las dos bandas, Brahim también, Endrick en la derecha, pero también en la izquierda... De todos ellos, Vini es el jugador que mejor se adapta a jugar en la banda izquierda. Lo sabemos», explicó el entrenador durante la rueda de prensa.

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Homenajes a De Miguel y aspiraciones en la Champions League

La noticia de la muerte de Jesus de Miguel ensombreció notablemente la rueda de prensa. Mourinho comenzó su intervención expresando su conmoción por lo sucedido y trasladó sus condolencias a la familia y los amigos del fallecido. Señaló lo difícil que resulta para todos los implicados en el fútbol profesional que ocurra una tragedia así sobre el terreno de juego y destacó el impacto psicológico que tiene en otros competidores. El entrenador parecía visiblemente afectado por la noticia y describió la situación como un «momento muy complicado» para toda la comunidad futbolística mientras asimila la pérdida de un compañero.

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Cuando la conversación volvió a centrarse en la Champions League, Mourinho mantuvo los pies en la tierra pese a la posibilidad de ganar el trofeo con un tercer club diferente. Tras haber conquistado ya la competición europea con el Porto y el Inter, reconoció lo prestigioso que sería hacerlo con el Madrid, pero insistió en centrarse en el objetivo inmediato.

«La realidad es que todavía necesitamos puntos para clasificarnos. Estamos cerca del playoff, pero no de la clasificación directa para octavos de final», advirtió. Cerró la comparecencia con su habitual toque de ironía al sugerir que hacen falta tres años para que lo mejor de su trabajo se aprecie plenamente en un club.