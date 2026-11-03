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Mohamed Saeed
Traducido por

«Un capitán tiene que ser diferente»: Mourinho envía un mensaje contundente a Fede Valverde, estrella del Real Madrid, y confirma la decisión sobre Vinicius para el partido ante el AEK

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Jose Mourinho ha retado a Federico Valverde a asumir los sacrificios que exige ser capitán del Real Madrid, mientras el gigante español se prepara para un complicado partido de Champions League contra el AEK Atenas. Antes de viajar a Grecia, el técnico portugués también aclaró sus planes para el ataque en relación con Vinicius Junior y reflexionó con pesar sobre el trágico fallecimiento del futbolista español Jesus de Miguel.

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Mourinho pide a Valverde sacrificarse como capitán

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Mourinho llegó a la rueda de prensa previa al partido en Atenas con un mensaje claro sobre el liderazgo y la polivalencia de Federico Valverde. El entrenador del Real Madrid recalcó que su condición de capitán del club exige al uruguayo anteponer las necesidades tácticas del equipo a sus preferencias, especialmente dadas las limitaciones actuales de la plantilla. Ante las bajas en defensa, Mourinho señaló que Valverde debe estar preparado para dejar su posición preferida si el interés colectivo lo requiere durante este intenso periodo de competición europea.

«Veo a Fede como un jugador extremadamente importante para el equipo», explicó ante los medios el exentrenador del Chelsea y el Manchester United. «Ser capitán del Real Madrid le hace mirar a su alrededor de otra manera. Cuando eres el capitán, tienes que ser diferente. Es una responsabilidad y creo que eso hará que juegue donde sea necesario para su equipo y sus compañeros. Eso es para mí un capitán y por eso estoy convencido de que para Fede no será un problema jugar donde sea. Si hace falta que juegue de lateral izquierdo, lo hará por la responsabilidad que conlleva ser capitán», añadió.

Las opciones tácticas y la titularidad de Vinicius Junior

Pese a elogiar lo que Valverde puede aportar como lateral, Mourinho admitió que la falta de efectivos en el centro del campo hace probable que el jugador dispute muchos minutos en su posición natural. Señaló que, aunque el equipo suele rendir mejor cuando Valverde aporta energía por la banda, contar con solo unos pocos centrocampistas de la primera plantilla, entre ellos Tchouaméni, Camavinga, Bernardo y Thiago, obliga a gestionar cuidadosamente sus minutos en ambas posiciones.

Al abordar el ataque, Mourinho confirmó que Vinicius Junior estaría en el once inicial ante el AEK. «No os olvidéis de Brahim, Endrick... Tenemos muchos jugadores de calidad ahí. Tener muchos jugadores nunca es un problema para mí. Diomande puede jugar en las dos bandas, Brahim también, Endrick en la derecha, pero también en la izquierda... De todos ellos, Vini es el jugador que mejor se adapta a jugar en la banda izquierda. Lo sabemos», explicó el entrenador durante la rueda de prensa.

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Homenajes a De Miguel y aspiraciones en la Champions League

La noticia de la muerte de Jesus de Miguel ensombreció notablemente la rueda de prensa. Mourinho comenzó su intervención expresando su conmoción por lo sucedido y trasladó sus condolencias a la familia y los amigos del fallecido. Señaló lo difícil que resulta para todos los implicados en el fútbol profesional que ocurra una tragedia así sobre el terreno de juego y destacó el impacto psicológico que tiene en otros competidores. El entrenador parecía visiblemente afectado por la noticia y describió la situación como un «momento muy complicado» para toda la comunidad futbolística mientras asimila la pérdida de un compañero.

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Cuando la conversación volvió a centrarse en la Champions League, Mourinho mantuvo los pies en la tierra pese a la posibilidad de ganar el trofeo con un tercer club diferente. Tras haber conquistado ya la competición europea con el Porto y el Inter, reconoció lo prestigioso que sería hacerlo con el Madrid, pero insistió en centrarse en el objetivo inmediato.

«La realidad es que todavía necesitamos puntos para clasificarnos. Estamos cerca del playoff, pero no de la clasificación directa para octavos de final», advirtió. Cerró la comparecencia con su habitual toque de ironía al sugerir que hacen falta tres años para que lo mejor de su trabajo se aprecie plenamente en un club.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”