Un caos total interrumpe el partido entre Bélgica y Senegal tras la irrupción de la afición

En el minuto 31 del Bélgica-Senegal de la Copa del Mundo 2026, tres personas invadieron el campo en Seattle, paralizando el partido ante la sorpresa de la afición.

Antes, Senegal se había adelantado con un gol de Habib Diara en el 24’, tras un contraataque que mostró su orden táctico frente a la estrella belga.

Las imágenes mostraron cómo los tres saltaron desde un lateral con rapidez, hasta que los guardias y algunos jugadores los detuvieron.

El encuentro estuvo detenido varios minutos mientras se calmaba a la afición y se reforzaba la seguridad, con los jugadores mostrando cautela.

Las autoridades aún no han revelado la identidad ni los motivos de los intrusos, y ya investigan el incidente que ensombreció el encuentro.

Es el segundo incidente así en 2026, lo que cuestiona la seguridad en los estadios ante la presión de la afición y el interés mundial.

Tras los trámites de seguridad, el partido se reanudó con gran expectación sobre cómo afectaría la irrupción a la concentración de ambos equipos, sobre todo de Senegal, que dominaba el encuentro hasta el minuto 31.