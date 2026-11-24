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Cristiano Ronaldo ha vuelto a marcar. El astro portugués anotó ante Al-Sadd, en la Champions League asiática, el gol número 987 de su carrera. Lo hizo con un potentísimo penalti.

Ronaldo se colocó en el punto de penalti y remató con tanta contundencia que dejó sin opciones al portero de Al-Sadd, Meshaal Barsham.

El delantero, que ya tiene 41 años, había fallado un penalti días antes en la derrota liguera ante Al-Ahli. Aquel error no mermó su confianza: el penalti transformado este martes por la noche supuso su gol número 140 con la camiseta de Al-Nassr. La barrera de los 1.000 goles en su carrera está cada vez más cerca.

Sin embargo, Al-Nassr no pudo disfrutar mucho tiempo de la ventaja. Mohammed Waad igualó el marcador para Al-Sadd en el minuto 22 y ambos equipos llegaron al descanso con 1-1. Al-Nassr comenzó la segunda parte con un hombre más, ya que Waad fue expulsado con tarjeta roja poco antes del descanso.

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Ronaldo ya había marcado once veces esta temporada. Sumaba nueve goles en la Saudi Pro League, mientras que el tanto anotado antes del descanso ante Al-Sadd era el segundo en la Champions League asiática.

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Tijjani Reijnders también brilla

Tijjani Reijnders también destacó en la Champions League asiática. El centrocampista fue el gran protagonista de Al-Qadsiah con dos goles y una asistencia.

El neerlandés dio el pase para el segundo gol de Julián Quiñones. Tras el descanso, Reijnders amplió la ventaja por su cuenta.

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Su primer gol fue especialmente brillante. Marcó con un disparo desde el borde del área y, poco después, llegó también su segundo tanto.

Al-Qadsiah acabó imponiéndose por un contundente 1-5 a Shabab Al-Ahli. Gracias a la victoria, el equipo de Reijnders ocupa el segundo puesto en la fase de liga. Por ahora, solo Al-Ain ha sumado más puntos.