Un campo de minas en Old Trafford: ¿sobrevivirá Eddie Howe a la trampa del Manchester United?

La pregunta en los pasillos del Manchester United ya no se limita a la identidad del entrenador capaz de devolver al equipo a lo más alto, sino que se ha extendido a la naturaleza del proyecto futbolístico que el club quiere construir, y a la capacidad de su dirección para elegir al hombre adecuado para liderarlo. Y mientras Michael Carrick afronta presiones crecientes por el declive de los resultados y del rendimiento, el nombre de Eddie Howe ha empezado a imponerse con fuerza como uno de los principales candidatos a sucederle, en caso de que la dirección decida poner fin a su etapa.

La elección de Howe parece lógica desde el punto de vista técnico a la vista de lo que ha logrado durante los últimos años, después de haber conseguido transformar a un equipo que luchaba por la permanencia en la Premier League en un aspirante a los puestos que dan acceso a la Champions League, además de haberlo conducido a la conquista del título de la Copa de la Liga inglesa.

Pero el salto a Old Trafford representa un desafío completamente distinto, que no tiene que ver únicamente con las presiones de la afición y de los medios, sino también con la naturaleza de la estructura administrativa dentro del club, las competencias que recibirá el entrenador, además de su capacidad para gestionar a un grupo de jugadores que han pasado por las manos de un gran número de directores técnicos.

Y entre quienes ven en Howe al hombre capaz de devolver la disciplina y la estabilidad al Manchester United, y quienes dudan de que posea la personalidad y la experiencia suficientes para asumir uno de los mayores cargos del fútbol mundial, surgen una serie de preguntas importantes: ¿qué puede aportar el entrenador inglés al Manchester United? ¿Cuáles son los obstáculos que podrían impedir su éxito? ¿Y estaría dispuesto a renunciar a la influencia que acostumbraba tener en el Newcastle?

El proyecto británico de Ratcliffe: ¿han cambiado los cálculos en Old Trafford?

Cuando Sir Jim Ratcliffe se convirtió en copropietario del Manchester United en 2024, una de las ideas fundamentales ligadas a su proyecto era reconstruir el equipo apoyándose en un grupo de jugadores británicos, en un intento de formar un núcleo local capaz de dotar al club de una identidad clara a largo plazo.

Pero la experiencia no resultó tan sencilla como se esperaba, especialmente ante el gran aumento de los costes de fichar jugadores nacionales, junto a las dificultades que afrontó Michael Carrick, el primer entrenador británico en asumir el cargo de forma permanente durante la era del grupo (Ineos).

Y con el declive del rendimiento del equipo, empezaron a crecer los interrogantes sobre hasta qué punto Ratcliffe se mantiene fiel a la concepción inicial de su proyecto, y sobre si la dirección continuará buscando a un entrenador británico, o se decantará por otras opciones que posean experiencias diferentes.

Y en caso de que Carrick no logre detener el declive de los resultados y pierda su puesto, Eddie Howe será uno de los nombres planteados con fuerza, al ser un entrenador británico que posee una gran experiencia en la Premier League, y que ha logrado demostrar su capacidad para construir equipos, desarrollar jugadores y obtener resultados superiores a los recursos disponibles.

Y no se trata únicamente de su nacionalidad o de su conocimiento del ambiente del fútbol inglés, sino de lo que ofreció en el Bournemouth y el Newcastle, donde consiguió construir en ambas experiencias un proyecto competitivo, pese a la diferencia de circunstancias y recursos.

Del rescate del Bournemouth a la construcción de las glorias del Newcastle

Eddie Howe posee una trayectoria como entrenador que merece ser destacada, especialmente porque no alcanzó la posición que ocupa actualmente asumiendo desde el principio la responsabilidad de uno de los grandes clubes, sino que se abrió camino de forma gradual a través de experiencias llenas de desafíos.

En enero de 2009, Howe asumió las riendas del Bournemouth en circunstancias extremadamente difíciles, cuando el club estaba amenazado con el descenso de la segunda división inglesa, pero logró darle la vuelta a la situación y condujo al equipo en un viaje de ascensos excepcional que culminó con la llegada a la Premier League en 2015.

Y el logro no se limitó al ascenso, pues el entrenador inglés consiguió asentar al Bournemouth entre los clubes de élite, pese a lo limitado de sus recursos en comparación con los rivales, antes de abandonar el club por segunda vez en 2020.

Y un año después, Howe obtuvo una nueva oportunidad con el Newcastle United, que sufría un declive de resultados y luchaba por evitar el descenso, pero logró cambiar la realidad del equipo de forma llamativa.

Devolvió al club al terreno de la competición, lo condujo a la clasificación para la Champions League en dos ocasiones, y también logró con él el título de la Copa de la Liga inglesa en 2025, poniendo fin a una espera que se prolongaba durante 56 años desde el último gran título del equipo.

Y estas experiencias le dan a Howe un importante bagaje de experiencia a la hora de trabajar con equipos que necesitan una reconstrucción, un punto que podría hacerlo adecuado para la misión del Manchester United, que no solo sufre un declive de resultados, sino que también necesita redefinir su identidad técnica y recuperar la cultura de la competición.

División en la afición: ¿le falta a Howe el nombre del Manchester United?

Pese a los éxitos que ha logrado Howe, el planteamiento de su nombre para suceder a Carrick no ha gozado de unanimidad dentro de los entornos ligados al Manchester United.

Algunos aficionados consideran que el entrenador de 48 años no posee el peso mediático ni la trayectoria como técnico que lo capaciten para asumir la responsabilidad de un club del tamaño del Manchester United, y creen que el equipo necesita una figura de entrenador más reconocida y con experiencia en el trato con las estrellas y las presiones ligadas a competir por los grandes títulos.

Y las dudas se extendieron a algunas antiguas estrellas del club, pues Paul Scholes y Nicky Butt no mostraron gran entusiasmo por la idea de nombrar a Howe, durante su intervención en su propio pódcast, pese a que anteriormente habían respaldado su contratación cuando Rúben Amorim fue destituido el pasado enero.

Por el contrario, Roy Keane apareció entre las voces que apoyan al entrenador inglés, al considerar que podría ser una opción adecuada para dirigir al equipo, y también lo propusieron varios exjugadores de la Premier League, entre ellos Darren Bent, Gareth Barry y Jack Wilshere.

Y esta disparidad refleja la dificultad de evaluar a los candidatos para dirigir al Manchester United, pues hay quien se fija en la fama del entrenador y su historial con los grandes clubes, mientras que otros se centran en su capacidad real de desarrollar jugadores, mejorar el rendimiento y construir un equipo capaz de competir.

Y al final, no será la polémica entre la afición lo único que resulte decisivo para determinar el futuro de Carrick o la identidad de su sucesor, pues la responsabilidad principal recae sobre el director ejecutivo Omar Berrada, el director deportivo Jason Wilcox y el director de contrataciones Christopher Vivell.

Y se espera que la decisión de la dirección sobre el futuro de Carrick sea el primer paso en este asunto, mientras que el resultado del enfrentamiento ante el Chelsea el sábado podría influir en determinar la dirección que tomará el club durante la próxima etapa.

La factura de la salida y del fichaje: el obstáculo económico ante el Manchester United

La elección del nuevo entrenador no será únicamente una decisión técnica, sino que los cálculos económicos entrarán con fuerza a la hora de determinar la identidad del hombre que dirigirá al Manchester United.

En caso de prescindir de Carrick, el club estará obligado a saldar sus emolumentos económicos y los de su cuerpo técnico, antes de pasar a estudiar los costes ligados a la contratación de un nuevo director técnico.

Y los cálculos no se detienen aquí, pues la contratación de Eddie Howe podría exigir el pago de una compensación económica al Newcastle United, según las condiciones que incluía el acuerdo entre ambas partes cuando abandonó el club durante el verano.

Diversas fuentes informaron a la cadena «BBC Sport» de que el Newcastle estableció un mecanismo de compensaciones escalonado, con el objetivo de proteger sus intereses en caso de que Howe decida fichar directamente por otro club, de modo que el valor del importe exigido disminuya con el paso del tiempo.

Y según la información disponible, el valor de las compensaciones comenzó en 6 millones de libras esterlinas, antes de reducirse a la mitad, hasta situarse actualmente en torno a los 3 millones de libras esterlinas.

Y este importe está ligado a un calendario que finaliza, según la información que circula, antes del final de la temporada en curso, tras lo cual cualquier club o selección podrá fichar a Howe sin necesidad de pagar una compensación al Newcastle.

Y desde el punto de vista económico, el pago de 3 millones de libras esterlinas quizá no represente un verdadero impedimento para el Manchester United, a la vista del volumen de gasto al que el club está acostumbrado en el mercado de fichajes.

Pero la cuestión va más allá del valor de la compensación por sí sola, especialmente porque la dirección ha gastado importantes sumas durante los últimos años en nombrar y destituir entrenadores, sin lograr alcanzar la estabilidad técnica requerida.

Y por ello, Berrada y Wilcox estarán obligados a tratar el asunto con cautela, y a evitar embarcarse en una nueva experiencia costosa que no garantiza lograr la mejora esperada.

Las competencias y la estructura administrativa: ¿aceptará Howe renunciar a su influencia?

Quizá este sea el punto más delicado en la posibilidad del traspaso de Howe al Manchester United, pues el entrenador inglés acostumbraba tener una amplia influencia en los aspectos futbolísticos dentro de los clubes que dirigió, incluida una participación decisiva en las decisiones sobre fichajes.

En el Bournemouth, el papel de Howe no se limitaba a diseñar los planteamientos tácticos y gestionar los partidos, sino que se extendía a elegir a los jugadores adecuados para su proyecto, lo que ayudó al club a incorporar nombres como Nathan Aké, Callum Wilson y Tyrone Mings, antes de venderlos posteriormente y obtener importantes réditos económicos.

En cuanto al Newcastle, tuvo un papel destacado en la contratación de Bruno Guimarães, Anthony Gordon, Sandro Tonali y Alexander Isak, fichajes que contribuyeron a elevar el nivel técnico del equipo y a aumentar su valor de mercado.

Y su influencia no se detuvo en la captación de jugadores, sino que también logró desarrollar a otros elementos dentro del equipo, como Dan Burn, Lewis Hall y Tino Livramento, algunos de los cuales llegaron a representar a la selección absoluta inglesa.

Pero la situación en el Manchester United es distinta, pues el club posee una estructura administrativa clara que incluye a Omar Berrada, Jason Wilcox y Christopher Vivell, lo que significa que el nuevo entrenador no recibirá necesariamente las amplias competencias a las que estaba acostumbrado en sus experiencias anteriores.

Y aquí surge una pregunta importante: ¿estará Howe dispuesto a trabajar dentro de un sistema en el que las responsabilidades se reparten entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico, o sentirá que la reducción de su influencia representa un obstáculo para ejecutar sus ideas?

No obstante, no parece que trabajar con un director deportivo represente algo extraño para él; ya había colaborado anteriormente con Richard Hughes y Neil Blake en el Bournemouth, y también trabajó en el Newcastle con figuras directivas destacadas, entre ellas Dan Ashworth, Amanda Staveley y Mehrdad Ghodoussi.

Y en consecuencia, el salto a la estructura administrativa de Old Trafford no será necesariamente una experiencia desconocida, pero la verdadera diferencia podría radicar en el grado de intervención administrativa y en la naturaleza del reparto de competencias dentro de uno de los mayores clubes del mundo.

Wilcox prefiere a Howe, y Nagelsmann compite por el cargo

A nivel de candidaturas dentro del Manchester United, parece que el nombre de Howe goza de un claro interés por parte de algunos responsables, pero no existe un acuerdo total sobre la identidad del entrenador más adecuado para dirigir el próximo proyecto.

Los informes apuntan a que Jason Wilcox, el director deportivo, se inclina por la contratación de Howe, y ve en él una opción capaz de lidiar con las exigencias de la Premier League y de reconstruir el equipo.

Por el contrario, Christopher Vivell, el director de contrataciones, prefiere decantarse por el alemán Julian Nagelsmann, exentrenador del Bayern Múnich y de la selección alemana, quien representa una opción diferente en cuanto a filosofía de entrenamiento y experiencia europea.

Y se espera que las recomendaciones se presenten al director ejecutivo Omar Berrada, antes de que la decisión final llegue al copropietario Sir Jim Ratcliffe y a los copresidentes Joel y Avram Glazer.

Y la importancia de la elección no se limita a determinar el nombre del nuevo entrenador, sino que también revelará la naturaleza del proyecto que la dirección quiere aplicar, y si dará prioridad a un entrenador que posea una amplia experiencia en la Premier League, o buscará una figura de entrenador con una visión táctica diferente y capacidad para competir en los grandes torneos.

Además, el ambiente negativo que rodea la candidatura de Howe no parece estar ligado únicamente a razones técnicas claras, pues ha coincidido con un estado de enfado de la afición hacia Wilcox, especialmente tras la derrota como local ante el Bournemouth por tres goles a cero, y las críticas que siguieron a las decisiones administrativas y deportivas.

El legado ausente de Ferguson: el mayor desafío no es cambiar de entrenador

Detrás de la polémica en torno a Carrick, Howe y Nagelsmann, existe una crisis más profunda relacionada con la capacidad del Manchester United de construir un proyecto a largo plazo, en un momento en el que la continuidad de un entrenador se ha convertido en algo poco común dentro del fútbol moderno.

Y Sir Alex Ferguson sigue siendo el ejemplo más destacado de lo que puede lograr la estabilidad técnica, después de haber construido una trayectoria excepcional con el Aberdeen, antes de su traslado a Inglaterra para asumir las riendas del Manchester United en noviembre de 1986.

Pero el club no ha logrado, desde la marcha de Ferguson, encontrar una figura capaz de reproducir ese modelo, pese a la sucesión de numerosos entrenadores y la diversidad de escuelas técnicas que cada uno de ellos intentó aplicar.

Y ha aumentado la frustración entre la afición hacia las decisiones tomadas desde que Ratcliffe adquirió una participación minoritaria en el club a comienzos de 2024, especialmente porque la dirección brindó apoyo a varios entrenadores, entre ellos Erik ten Hag, Rúben Amorim y Michael Carrick, sin alcanzar la estabilidad deseada.

Y un sector de los aficionados considera que el problema no tiene que ver únicamente con el entrenador, sino con la estructura administrativa y la forma de gestionar el asunto de los fichajes, además de la dificultad de formar un equipo cohesionado con jugadores que fueron fichados durante distintas etapas de entrenadores.

Pues el equipo actual carga con el legado de seis entrenadores permanentes anteriores, cada uno con su filosofía, su estilo y sus exigencias técnicas, lo que hace que la misión de cualquier nuevo entrenador sea más compleja.

Y de ahí que Howe pueda encontrarse ante un desafío que va más allá de mejorar los resultados o devolver la disciplina al vestuario, pues estará obligado a unificar a un grupo de jugadores que no fueron elegidos todos conforme a una única visión técnica, y a trabajar al mismo tiempo dentro de un sistema administrativo que no le concede necesariamente el control total sobre las decisiones de construcción del equipo.

Y al final, Eddie Howe parece un candidato evidente para suceder a Carrick, igual que podría ser uno de los nombres planteados con fuerza para dirigir a la selección inglesa si el cargo quedara vacante.

Pero la verdadera pregunta no es si Howe es un buen entrenador, pues eso ya lo ha demostrado con el Bournemouth y el Newcastle, sino si el Manchester United posee el entorno adecuado para que su experiencia tenga éxito, y si el propio entrenador está dispuesto a embarcarse en una aventura que podría ser la mayor de su trayectoria.

Pues Howe podría ser el hombre capaz de reconstruir al Manchester United, pero su nombramiento no será suficiente si continúan los problemas administrativos y técnicos que derribaron a quienes le precedieron. Y quizá esa sea la verdad que Ratcliffe y su dirección deban resolver antes de elegir el nuevo nombre.