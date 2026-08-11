Imágenes insólitas en el NEC - Olympiakos de este martes por la noche. Emre Mor tuvo que entrar mediada la primera parte en el conjunto de Nimega, pero ese cambio se retrasó durante varios minutos por un motivo de lo más particular.

En el minuto 27 llegó el infortunio para Sami Ouaissa, que poco antes parecía haberse distendido un músculo de la parte superior de la pierna. Dick Schreuder se vio obligado a mover el banquillo y dio entrada a Mor.

El cambio tenía que realizarse de inmediato, pero sufrió cierto retraso. Se pudo ver cómo un miembro del cuerpo técnico del NEC trataba la oreja de Mor, presumiblemente por un pendiente. Sin embargo, no lograba quitárselo así como así.

“Todavía tiene que quitarse un pendiente antes de que le permitan entrar”, señala también el comentarista de Ziggo Sport Wytse van der Goot. “O tendrán que tapar algo. Esto no puede ser una sorpresa, que no puede jugar así.”

“Sí, no tienen las cosas en orden”, añade Van der Goot, mientras también aparece en pantalla un Schreuder furioso gritando. Por los problemas de Mor, el NEC jugó durante varios minutos con un hombre menos.

“Quizá antes sí lo llevaba y el arbitraje italiano está siendo más estricto con esto. No tengo ni idea”, sigue diciendo Van der Goot, todavía completamente asombrado. “Esto es increíble. Aquí todavía no se ha dicho la última palabra.”

Cinco minutos después, por cierto, el NEC recibió el siguiente mazazo, porque Philippe Sandler también tuvo que abandonar el partido. Brayann Pereira es su sustituto.