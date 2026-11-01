Compartir Sigue a GOAL en Google

Romeo Lavia ha calificado la victoria del Chelsea por 2-0 ante el Manchester United como una clara declaración de intenciones de cara a lo que resta de la Premier League. El centrocampista belga desempeñó un papel clave en Stamford Bridge, donde el Chelsea dejó atrás el amargo sabor de su reciente eliminación copera.

Anuncios

Reponerse de la decepción copera

El Chelsea volvió a la senda de la victoria con autoridad el sábado al imponerse al United en Stamford Bridge gracias a una actuación disciplinada y llena de energía. El triunfo era una respuesta necesaria para el Chelsea, que había atravesado una semana difícil antes del duelo contra el United. A la derrota ante el Tottenham en la Premier League le siguió una dolorosa eliminación frente al Liverpool en la Carabao Cup, en la que el Chelsea cayó en la tanda de penaltis. Volver a ganar a la primera oportunidad ha devuelto la confianza al equipo y lo ha situado de nuevo en los puestos de clasificación para la Champions League.

«Era un partido muy importante y una victoria importante. Creo que el esfuerzo del equipo fue increíble. Todos, desde los jugadores que empezaron hasta los que entraron después, estuvieron implicados y creo que eso es una buena muestra de cara a lo que viene. Era bastante evidente que las ocasiones que tuvieron en la primera parte nacían de nuestros errores, de precipitarnos un poco a veces cuando teníamos el control. Así que el mensaje fue simplemente corregir ese pequeño detalle en la segunda parte y no cambiar nada más», explicó Lavia en la web oficial del club.

Una exhibición en el centro del campo asegura tres puntos vitales

El primer gol llegó poco después del descanso, cuando Lavia cortó una incursión del United con una entrada en el momento justo. El centrocampista reaccionó de inmediato para pasarle el balón a Morgan Rogers, que irrumpió por el centro de la defensa visitante antes de definir con precisión para abrir el marcador. Cole Palmer amplió después la ventaja desde el punto de penalti y sentenció una merecida victoria para el conjunto londinense.

Para Lavia, el partido supuso un triunfo personal mientras sigue afianzándose en el once titular tras un frustrante periodo de baja. «Me gusta decir que mi trabajo consiste en facilitarles el suyo a los jugadores que tengo por delante y a todos los que me rodean. Así que estoy contento de haber podido hacerlo y de ayudar al equipo a conseguir una buena victoria. Me siento muy cómodo. Como siempre he dicho, durante semanas ha habido mucho trabajo que no se ve, con todos los que están en el club y en la ciudad deportiva. Así que estoy muy contento de que esté dando sus frutos y espero que siga siendo así», señaló Lavia.

Anuncios Anuncios

Solidez defensiva y disciplina táctica

Un aspecto clave de la victoria fue mantener la portería a cero, algo que Xabi Alonso había señalado como prioridad tras los recientes errores defensivos. Al ajustar la defensa en la segunda parte y reducir los errores no forzados, el Chelsea limitó al United a disparos de escasas opciones y mantuvo el control del centro del campo. La compenetración de Lavia con sus compañeros en la medular aportó la estabilidad necesaria para conservar la ventaja hasta el final y mostró una madurez que en ocasiones había faltado en otros partidos importantes de esta temporada.

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

«Creo que lo hicimos y además mantuvimos la portería a cero, así que es una victoria muy buena. Estamos muy contentos con el triunfo, pero no le damos demasiadas vueltas. Estamos muy concentrados y sabemos que es un proceso. Hoy es un buen día, pero una actuación como esta demuestra de lo que somos capaces», añadió el belga.

Ganar impulso de cara al invierno

Después de que Lavia haya disputado dos partidos completos de 90 minutos en solo cuatro días, sus problemas físicos parecen cosa del pasado. El Chelsea ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de liga, una racha que lo mantiene de lleno en la lucha por acabar entre los cuatro primeros. Ahora dispone de una semana entera de trabajo sin interrupciones en el campo de entrenamiento para reagruparse, pulir detalles tácticos y ganar impulso antes de su próximo compromiso liguero. Toda la atención está puesta en el viaje al norte para enfrentarse al Sunderland el 8 de noviembre, cuando el equipo tratará de plasmar siete días de intensa preparación en una actuación convincente y sumar los tres puntos a domicilio.