Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

Traducido por

Un barco que se hunde... La prensa española estalla tras el empate ante Cabo Verde

España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup
España
Cabo Verde
EE. UU.

La prensa española califica el primer partido del Mundial de «desastroso»

El empate sin goles ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026 ha conmocionado a España.

La selección, favorita en las apuestas, dominó el partido pero no supo superar la defensa caboverdiana.

La prensa española ha reaccionado con duras críticas al equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Diarios como Marca hablaron de «catástrofe» y afirmaron que España «carece de talento».

«As» habló del «hundimiento del barco» y describió al equipo como «sin alma ni fuerza».

World Cup
España crest
España
ESP
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
World Cup
Uruguay crest
Uruguay
URU
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

«Mundo Deportivo» lo tildó de «catastrófico» y urgió corregir la situación.

«Sport» añadió que La Roja «careció de serenidad» y debe «mejorar radicalmente» para mantener su puesto en el Mundial de 2026.

España comparte el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Anuncios