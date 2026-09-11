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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Un barcelonista que presenció el gran tropiezo en la Copa: ¿quién es el árbitro del duelo entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano?

Real Madrid
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Primera División
España

El árbitro dirigió el partido de eliminación del conjunto merengue de la Copa del Rey ante el Albacete.

El Comité de Árbitros Profesionales desveló hoy la designación del colegiado Víctor García Verdura para dirigir el esperado enfrentamiento en el estadio Santiago Bernabéu, en una decisión que llega pocos días después de la tormenta arbitral que persiguió al conjunto blanco en la última jornada.

García Verdura, residente en Barcelona, pertenece a la generación de árbitros que emerge con fuerza en España, ya que el diario "Mundo Deportivo" había confirmado que obtendrá la insignia internacional a partir del 1 de enero de 2027, como colofón a una trayectoria ascendente y llamativa.

El partido de mañana será el tercero del árbitro catalán en la Liga española esta temporada, y el quinto en su carrera como colegiado principal en partidos del Real Madrid en la Liga.

El historial de García Verdura con el conjunto merengue guarda recuerdos dispares, ya que dirigió al equipo blanco hacia tres victorias frente a una sola derrota, y la paradoja es que esa única derrota llegó en el último enfrentamiento que arbitró para el Real Madrid, y fue en una sorpresa mayúscula en la Copa del Rey la temporada pasada, cuando el Real Madrid cayó 3-2 ante el Albacete en el estadio Carlos Belmonte en los octavos de final.

Por otro lado, el árbitro posee una amplia experiencia con el visitante, el Rayo Vallecano, ya que le ha dirigido ocho partidos anteriores, convirtiéndose el Rayo en el sexto equipo al que más veces ha arbitrado en su historia. El balance del Rayo con él incluye tres victorias, cuatro empates y una única derrota, que fue en su feudo de "Vallecas" ante el Villarreal en la temporada 2024-2025.

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RAY

La última vez que García Verdura apareció en un partido del Rayo Vallecano fue en la jornada 26 de la temporada pasada, cuando dirigió su empate 1-1 con el Athletic Bilbao en el estadio de Vallecas.

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Y para garantizar el máximo grado de precisión, el árbitro canario Juan Luis Pulido Santana se encargará de dirigir la sala del videoarbitraje asistente VAR en un partido que se prevé estará bajo la lupa de la afición y los medios.

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