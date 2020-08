'Un balón puede empezar algo que no tiene precio' - Mourinho se une a las leyendas del fútbol para discutir sobre el poder del hermoso juego

Van der Sar, Desailly y Hegerberg también se unen a Mastercard para ofrecer una información sobre cómo un balón puede empezar algo que no tiene precio

El dos veces campeón de la UEFA y actual entrenador del Hotspur FC, José Mourinho, se ha unido a algunas leyendas del fútbol moderno para discutir el poder global del fútbol para crear recuerdos que 'no tienen precio'.

Mourinho, el exguardameta holandés Edwin van der Sar, el ex defensor francés Marcel Desailly y la primera ganadora del Balón de Oro femenino, Ada Hegerberg, se unen a Mastercard para hablar sobre cómo el fútbol ha impactado no solo en sus carreras, si no también en sus vidas.

"Un balón puede ser un volcán de algo increíble", dijo Mourinho.

"Mi padre fue futbolista y yo nací durante una jornada de fútbol. Mi padre y sus compañeros dejaron al equipo en el hotel para venir a verme".

Otro exganador de la UEFA Champions League como Van der Sar, estuvo de acuerdo al revelar lo importante que es el fútbol para los aficionados porque les proporciona una gran alegría.

Mientras tanto Desailly, quien levantó el trofeo de la UEFA Champions League con el Olympique de y con el Milan, atribuyó un elemento de su éxito al apoyo de sus compañeros y a la importancia de estar conectados durante toda la competición.

Hegerberg también habló sobre el poder del deporte y cómo espera que "inspire a la nueva generación donde surjan nuevas futbolistas que sean el centro de atención".

Mastercard está celebrando el regreso de la UEFA Champions League con una serie de entrevistas exclusivas con leyendas del fútbol. Ve más en priceless.com.