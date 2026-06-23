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Loai Mohamed

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Un astro africano le supera... Ronaldo sigue haciendo historia con una cifra legendaria

C. Ronaldo
Portugal vs Uzbekistán
Portugal
Uzbekistán
World Cup
Portugal
Uzbekistán
EE. UU.

Un nuevo récord para Don en el Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, hizo historia en el Mundial con dos goles ante Uzbekistán.

Necesitó solo seis minutos para abrir el marcador con una volea espectacular, y a los 39 minutos anotó el segundo tras un pase en profundidad de Bruno Fernandes.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026, se disputó este miércoles por la tarde.

Con 41 años y 138 días, es el segundo jugador más veterano en anotar en un Mundial, según la red francesa «Stats Foot».

Solo le precede la leyenda camerunesa Roger Milla, que marcó en 1994 con 42 años y 39 días.

Además, se convirtió en el primer futbolista que marca en seis Mundiales distintos.

Con diez tantos, ya es el máximo goleador luso en Mundiales, por encima de Eusébio.

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