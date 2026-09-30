"Un aspecto diferente": ¿cambiará Scaloni la "identidad" de la Argentina tras Messi?

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que su equipo buscará una manera diferente de jugar tras la retirada de Lionel Messi, y subrayó que los partidos amistosos actuales estarán dedicados a la experimentación táctica.

Así lo señaló durante una rueda de prensa que ofreció en Córdoba antes del amistoso frente a Bolivia, en la primera prueba oficial de Argentina en la etapa posterior a Messi.

Scaloni declaró, según recogió el sitio web de Goal: "Vamos a encontrar una forma de jugar de manera diferente. Es a lo que apuntan estos partidos, a experimentar. No obstante, nuestro estilo fundamental sigue girando en torno al control del balón. A partir de ahí veremos cómo nos adaptamos".

Scaloni afronta un desafío enorme: reemplazar a una leyenda que marcó 125 goles internacionales, el récord como máximo goleador histórico de la selección argentina.

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Messi había anunciado su retirada internacional a finales del pasado agosto, con la previsión de disputar su partido de despedida oficial ante Benín en el estadio Monumental la próxima semana.

Scaloni aclaró que el dorsal número 10 permanecerá vacante hasta el partido de despedida, y señaló que el equipo no está obligado a otorgárselo a ningún jugador en los encuentros actuales.

Y añadió: "La idea es que finalmente lo lleve alguno de los jugadores, dado el valor especial que tiene. Todavía no hemos decidido quién lo portará".

En lo que respecta a la convocatoria, indicó que la mayoría de los jugadores que participaron en la final del Mundial 2026, donde Argentina perdió 1-0 ante España, estarán presentes durante este parón internacional.

En contrapartida, se espera que nuevos jugadores tengan oportunidades, entre ellos Nico Paz, Román Vega, Santiago Castro y Valentín Barco.

Argentina jugará ante Bolivia en la madrugada del jueves en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y luego se enfrentará a Burkina Faso el domingo, antes de regresar a Buenos Aires el 7 de octubre para despedir a Messi.



