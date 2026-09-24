Erling Haaland marcó dos goles para liderar a Noruega en su victoria sobre Dinamarca por 3-2 en el arranque del recorrido de ambos equipos en la Liga de las Naciones de la UEFA, la noche del jueves.

El diario As repasó los detalles del encuentro, en el que Noruega comenzó el partido de mejor manera y no tardó en adelantarse en el marcador.

La presión alta del combinado noruego le permitió recuperar el balón cerca del área, y para fortuna de los noruegos, la pelota llegó a Ödegaard, quien fabricó el primer gol para Oscar Bobb en el minuto 14.

No pasaron más que 4 minutos hasta que Haaland empezó a aparecer, recibiendo un balón largo. Nusa arrancó con la pelota, superó a Rasmus Kristensen y luego cedió al delantero del Manchester City, que alojó el balón dentro de las mallas en el minuto 18.

La selección de Dinamarca recortó distancias al anotar su primer gol en el minuto 25 mediante un tiro libre que ejecutó Mikkel Damsgaard, en la escuadra de la portería.

El panorama cambió en la segunda parte, cuando Dinamarca se rebeló tras un saque de esquina que ejecutó Dorgu; Hojlund no logró aprovechar el balón, pero Rasmus Hojlund lo remató en el rechace y lo alojó en la red para poner el empate.

Solbakken, técnico de Noruega, encendió el partido al dar entrada a Sörloth, que ofreció una actuación destacada, pero no fue el jugador que devolvió la ventaja a Noruega.

Y como de costumbre, fue Haaland quien lo hizo, apareciendo dentro del área tras la ejecución de un saque de esquina en corto, y envió el balón a la escuadra de la portería, sonriendo como si fuera un asesino sin piedad.

Noruega no sufrió demasiado; es más, estuvo cerca de marcar el cuarto gol por medio de Nusa, que arrancó con el balón, regateó y disparó hacia la escuadra, pero su remate se marchó lejos de la portería.

El jugador suplente noruego David Wolfe recibió la tarjeta roja en el tiempo añadido, después de detener un contraataque al cometer una falta táctica.

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