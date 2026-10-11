Un ascenso vertiginoso amenaza la situación de Hamza Abdelkarim en el Barcelona

La ambición de Hamza Abdelkarim de conseguir una oportunidad mayor con el primer equipo del Barcelona ha recibido un posible golpe, después de que el delantero brasileño Gabriel Jesus haya comenzado su andadura en el club catalán con un promedio goleador asombroso, que podría convertirlo en la opción preferida del entrenador Hansi Flick durante el próximo periodo.

Jesus ha marcado 3 goles en sus primeros 5 partidos con la camiseta del Barcelona, pese a haber sido titular en un solo encuentro, ante el Getafe.





Según el diario español Mundo Deportivo, el delantero brasileño necesitó 123 minutos para anotar sus tres goles, a un promedio de un tanto cada 41 minutos, después de perforar la portería del Feyenoord en la Liga de Campeones, marcar luego ante el Racing en LaLiga y continuar su buen momento con un nuevo gol frente al Getafe, ayer.

Estas cifras adquieren una importancia adicional porque han llegado en un momento en el que Raphinha está ausente por lesión, un periodo que podría haber representado una oportunidad para que Hamza Abdelkarim demostrara sus cualidades y ganara más espacio en el primer equipo.

La competencia no se detiene en Jesus, ya que Raphinha arrancó la temporada de forma excepcional, con 12 goles en LaLiga, a un promedio de un tanto cada 46 minutos.

Y mientras Jesus aprovechó la ausencia del extremo brasileño y obtuvo una oportunidad como titular ante el Getafe, Hamza se encuentra ante una fuerte competencia por los minutos de juego, pese a los indicios positivos que ha ofrecido durante el último periodo.

El delantero egipcio había brillado en la pretemporada, a la que puso fin como máximo goleador del Barcelona, antes de firmar su primera aparición oficial con el primer equipo y, posteriormente, anotar su primer gol internacional con la selección absoluta de Egipto.

Aunque el brillo de Jesus no significa que se cierre la puerta a Hamza, sí dificulta su misión de convencer a Flick para que le conceda una oportunidad mayor, especialmente si el delantero brasileño mantiene este promedio goleador excepcional.







