El comunicador español Roberto Gómez cargó contra el Barcelona por su forma de manejar las negociaciones con el Atlético de Madrid para el fichaje del argentino Julián Álvarez, y también criticó al Real Madrid tras el traspaso de Rodri al club catalán.

Gómez señaló durante su intervención en el programa La Tribu, en la Radio Marca, que le impresionó mucho la presentación de Rodri como nuevo jugador del Barcelona, apuntando a que el centrocampista español reveló la existencia de contactos previos con los responsables del Real Madrid antes de elegir al club catalán.

Y añadió: "Creo que el Real Madrid cometió un grave error al dejar marchar a Rodri, porque le habría aportado mucho al centro del campo".

Gómez elogió las cualidades de Rodri, diciendo: "Es campeón del mundo y un jugador magnífico, el mejor incluso. Siempre hemos valorado su nivel, y le deseo toda la suerte en su nueva etapa".

Arrogante y prepotente

En el caso de Julián Álvarez, Gómez afirmó que el delantero argentino merece elegir su propio futuro, pero atacó la manera del Barcelona de gestionar las negociaciones con el Atlético de Madrid.

Roberto Gómez subió el tono de la crítica al hablar de la forma en que se desarrollaron las negociaciones, según su relato. Dijo: "El Barcelona (maniobró) a espaldas del Atlético, y de una manera muy vil... Eso no es aceptable en el fútbol".

El periodista señaló directamente al Barcelona, describiendo sus actuaciones como "arrogantes", "prepotentes" y "altivas".

En cambio, elogió la gestión de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, en el mismo asunto, asegurando: "La única persona que actuó de forma correcta en todo esto es Florentino Pérez". Y según su relato, "el presidente del Real Madrid habló con Álvarez y después se puso en contacto con Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid".

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