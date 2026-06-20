Un arranque marroquí y el escándalo de Gijón... Costa de Marfil vuelve a poner a Alemania contra las cuerdas

Este sábado, en la segunda jornada del Grupo 5 del Mundial 2026, Costa de Marfil marcó en la portería de Alemania.

El capitán marfileño Frank Kessié, del Al-Ahli saudí, marcó a los 30 minutos.

Con este tanto, Alemania se vio por debajo en el marcador ante un rival africano por cuarta vez en su historia en Copas del Mundo.

Según datos históricos compartidos por la cuenta de Mr. Sheep en X, Alemania ya había estado en desventaja ante tres selecciones africanas en Copas del Mundo antes de este partido.

La primera ocasión ocurrió en 1970, cuando Marruecos se adelantó antes de que Alemania remontara y ganara 2-1.

En 1982 perdió 2-1 contra Argelia en la fase de grupos. en un encuentro que luego se vinculó con el “escándalo de Gijón”, el cual modificó el formato de la última jornada de grupos para evitar acuerdos como el que se dio entre Austria y Alemania para eliminar a los Guerreros del Desierto, según confesiones que mancharon la integridad de aquella edición.

La tercera ocasión ocurrió en 2014, cuando Ghana se adelantó, aunque el partido terminó 2-2 y Alemania acabó ganando el torneo.

Hoy, el tanto de Kessié dio a Costa de Marfil la ventaja al descanso. Los marfileños buscan su segundo triunfo para liderar el grupo y avanzar a dieciseisavos, tras ganar a Ecuador en la primera jornada.

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