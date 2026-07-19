La final del Mundial afectó mucho a Leandro Paredes. El centrocampista de Boca Juniors no controló sus emociones tras perder contra España. El analista de la NOS, Kenneth Pérez, lo critica con dureza.

Argentina fue inferior todo el partido en Nueva Jersey y no creó peligro en ataque; solo se hizo notar con faltas duras o a traición cometidas, entre otros, por Paredes, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Las imágenes muestran cómo Paredes agarró del cuello a Eric García y luego derribó a Gavi; el árbitro Slavko Vincic le mostró la roja.

«Se merecen tanto esta derrota», afirma Pérez. «Cero tiros a puerta, se van de forma vergonzosa. Me enfada de verdad. Querer jugar un partido así, con este comportamiento».

«Es cierto que España, que es superior, te acorrala en esa esquina. Pero intentar conseguir algo de esta manera es escandaloso para Argentina».

«No me importa si ese es su estilo, ¡esto es simplemente vergonzoso! Paredes, Tagliafico, Otamendi... ¡Joder! Somos aficionados al fútbol, ¿no? Sé que una final puede ser un ajedrez, pero esto no tenía nada que ver con eso», afirma Pérez.