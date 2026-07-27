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Un árbitro egipcio dirigirá el duelo entre el Al-Ahli saudí y el Auckland en la Intercontinental

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El FIFA elige a Amin Omar para el Mundial de Clubes en Yeda

En un nuevo logro que refleja la destacada posición que ha alcanzado el arbitraje egipcio en el escenario internacional, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció la designación de un equipo arbitral íntegramente egipcio, liderado por el árbitro internacional Amin Omar, para dirigir el partido entre el Al Ahli saudí y el Auckland City neozelandés.

El estadio Al Inma, en la ciudad de Yeda, acogerá el próximo 26 de agosto el esperado enfrentamiento entre el representante de Arabia Saudí y el Auckland City, en el marco de la competición de la Copa Intercontinental.

El equipo egipcio está integrado por el árbitro internacional Amin Omar como árbitro principal, asistido por los jueces de línea Mahmoud Abu El Regal y Ahmed Hosam Taha, mientras que Mahmoud Nagy asume la función de cuarto árbitro, Mahmoud Ashour la de árbitro del videoarbitraje (VAR) y Tarek Magdy la de árbitro asistente del videoarbitraje, en una nueva confirmación de la confianza que reciben las capacidades arbitrales egipcias en el escenario internacional.

La elección del equipo egipcio para dirigir este importante enfrentamiento se enmarca en una serie de designaciones internacionales que ha obtenido bajo el liderazgo de Amin Omar durante los últimos años, después de ofrecer niveles destacados en los torneos continentales y mundiales, lo que reforzó su posición entre los árbitros más sobresalientes de África y Asia.

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