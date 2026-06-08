Un árbitro del Mundial es rechazado a su llegada a Estados Unidos y enviado de vuelta de inmediato

El sueño mundialista de Omar Abdulkadir Artan pende de un hilo, según Voetbal International. Al árbitro somalí se le denegó la entrada a EE. UU.

Para Artan habría sido su primer Mundial, pero ahora está en el aire. Al llegar a Estados Unidos, el árbitro de 34 años fue rechazado y devuelto de inmediato.

El motivo: carecía de visado válido. Había visitado la embajada somalí en Nairobi y planeaba entrar el lunes con un pasaporte diplomático.

Las autoridades rechazaron ese documento y lo devolvieron de inmediato.

Por ahora se desconoce si podrá ingresar o si la FIFA buscará un sustituto. La federación aún no se ha pronunciado.

Artan, considerado uno de los mejores árbitros africanos y galardonado en 2025 como árbitro del año por la CAF, podría quedarse fuera del torneo.

Recientemente, el presidente Donald Trump ha realizado varias declaraciones en las que ha criticado duramente al país y a los migrantes somalíes, afirmando que Somalia «ni siquiera es un país de verdad» y que la situación allí es «caótica y problemática». Esa retórica, criticada a nivel internacional, plantea preguntas sobre el trato a los viajeros somalíes.