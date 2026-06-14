Un árbitro de quinta categoría le recuerda a Tuchel su dolorosa derrota ante Croacia

El francés Clément Turpin arbitrará el debut de Inglaterra ante Croacia el miércoles en la primera jornada del Mundial.

Tuchel guarda malos recuerdos de Turpin, a quien describió como un árbitro de quinta categoría, según la BBC.

En abril de 2023, Tuchel, entonces técnico del Bayern, recibió dos amarillas y fue expulsado por Turpin en la vuelta de cuartos de la Champions contra el Manchester City.

En esa primera parte mostró cinco amarillas y una roja directa a Dayot Upamecano por una entrada sobre Erling Haaland, aunque el VAR anuló la decisión por fuera de juego.

Tras la derrota global por 4-1, Tuchel criticó al árbitro: «Dos cosas no estuvieron a la altura: el estado del campo y, lamentablemente, el árbitro, que fue de quinta categoría».

Y añadió: «Le doy un 1 sobre 10. Ha sido muy malo. Es increíble a este nivel».

Pese a ello, Turpin es uno de los mejores árbitros de Europa: dirigió la final de la Europa League 2021 y la de la Liga de Campeones 2022.

Además, fue designado para la Eurocopa 2024, donde pitó el Inglaterra-Eslovenia que acabó 0-0.











