En una decisión que refleja la magnitud e importancia del enfrentamiento esperado, el comité principal de árbitros de la Federación Egipcia de Fútbol encomendó la tarea de dirigir el clásico del fútbol egipcio entre el Zamalek y el Al Ahly a un equipo arbitral extranjero completo procedente de Eslovenia, encabezado por el árbitro internacional Rade Obrenovic.

El comité, presidido por Essam Abdel Fattah, anunció este lunes el equipo oficial que dirigirá el encuentro previsto para el próximo domingo dentro de las competiciones de la Primera División egipcia.

El equipo esloveno está integrado por Jure Praprotnik como primer asistente, Grega Kordez como segundo asistente, y David Smajc como cuarto árbitro, mientras que Matej Jug asumirá la tarea de árbitro del videoarbitraje, asistido por David Gabrovic como árbitro asistente del videoarbitraje.

Obrenovic es considerado uno de los árbitros de élite más destacados de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la "UEFA", ya que porta el gafete internacional desde el año 2017 y posee un amplio historial en la dirección de grandes partidos tanto a nivel europeo como internacional.

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El árbitro esloveno se ganó la confianza de la Unión Europea de Fútbol tras su rendimiento constante en los torneos continentales, y su último partido internacional a nivel de selecciones fue el gran clásico europeo que enfrentó a Bélgica y Francia en la Liga de las Naciones de la UEFA el pasado 28 de septiembre.

El recurso a un equipo extranjero para el clásico del Al Ahly y el Zamalek se enmarca en el afán de la federación de fútbol por garantizar los máximos niveles de justicia e imparcialidad arbitral en un partido que goza de un seguimiento popular y mediático excepcional dentro y fuera de Egipto, ya que se espera que el enfrentamiento sea decisivo en el camino de la lucha por el título de Liga esta temporada.















