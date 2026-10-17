Riera, ahora entrenador del Estrella Roja de Belgrado tras su breve paso por el Meno, culpó al árbitro alemán Florian Badstübner de la derrota por 2-3 ante el FC Lugano en la Conference League, pese a que su equipo se adelantó dos veces. En particular, discrepó del penalti que señaló por un agarrón del suplente Mahmudu Bajo a Beckham Castro poco antes del final, una acción de la que acabó naciendo el gol de la victoria del conjunto suizo.

«No quiero felicitar al Lugano», dijo Riera tras la derrota de su equipo, y añadió: «No quiero que me sancionen, pero exijo que el club investigue lo que nos está pasando. Por culpa de los penaltis no jugamos la Europa League. No voy a hablar de fútbol». También protestó: «Este es mi club, quiero participar en competiciones. ¿Quizá la UEFA no quiere que estemos en Europa? Entonces que digan por qué».

El malestar de Riera se explica sobre todo por el decepcionante balance internacional del poderoso club serbio. Mientras que el Estrella Roja marcha hacia el título en la liga nacional con seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores, en Europa las cosas no le están saliendo nada bien al español.

El Estrella Roja de Belgrado se quedó fuera de la Europa League de forma espectacular con Albert Riera

Antes incluso de su llegada, el conjunto de Belgrado ya había caído ante el Hapoel Beer Sheva en la tercera ronda de clasificación para la Champions League, tras lo cual su predecesor, Dejan Stankovic, tuvo que dejar el cargo. Una clara señal de que las competiciones europeas son el baremo con el que se mide a un entrenador en la capital serbia. Después de la llegada de Riera, el Estrella Roja volvió a caer de forma espectacular, esta vez ante el Viktoria Pilsen en la clasificación para la Europa League. Tras ganar 3-0 en la ida, sufrió una contundente derrota por 1-5 en la vuelta después de la prórroga, con dos penaltis incluidos.

En la fase de liga de la Conference League, algo más corta que la de las otras dos competiciones, suma ahora cero puntos tras perder en su estreno. Y eso que el Estrella Roja fue el mejor equipo durante buena parte del partido en Lugano, al menos en opinión de Riera. «En determinadas fases del partido hicimos una actuación magistral. Solo hubo un equipo sobre el campo», dijo el técnico de 44 años, que «por supuesto, no estaba satisfecho» con el resultado. «No estábamos bien físicamente, eso puedo decirlo. Pero también duele que los árbitros nos perjudiquen en Europa desde hace ya dos partidos. Estoy frustrado y decepcionado, pero satisfecho con la actuación de mis chicos».

La realidad, sin embargo, también es que, aunque el conjunto de Belgrado controló el partido, los suizos llegaron a rematar en numerosas ocasiones. Acabaron con 18 disparos y un valor de xGoals de 2,29 frente a 1,23.

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Albert Riera tiene garantizada la continuidad: el dirigente del Estrella Roja de Belgrado ya ve campeón a su equipo

Por ahora, Riera no tiene que temer por su puesto. El director general, Zvezdan Terzic, respaldó al entrenador tras la derrota. «No recuerdo la última vez que jugamos un partido de tanta calidad y con tanto dominio como este. Da igual quién sea el rival: así es como debería jugar siempre el Estrella Roja», dijo, antes de recalcar: «Llevamos años diciendo que queremos el estilo de fútbol español, con muchos pases, juego ofensivo y presión alta, y tuvimos todo eso».

Al mismo tiempo, Terzic calificó la presente temporada, «con todo el descaro y la arrogancia», como una preparación para la fase de clasificación de la Champions League 2026/27 y proclamó, tras apenas once jornadas de la liga serbia: «Ya somos campeones». El próximo jueves les espera el FC Copenhague en la Conference League, pero no será, ni mucho menos, un partido decisivo para el futuro de Riera. «Nuestra postura respecto a Riera no cambiará, aunque perdamos contra el Copenhague», dejó claro Terzic.

Albert Riera fracasó estrepitosamente en el Eintracht Fráncfort

Por su parte, Riera está muy satisfecho con los jugadores que tiene a su disposición, explicó Terzic: «Cuando negociamos hace un mes, dijo que no cambiaría la plantilla del Estrella Roja por la del Eintracht Fráncfort. Eso significa que está muy satisfecho con los jugadores que tiene». Al parecer, con la excepción de Aleksandar Katai, a quien Riera suspendió recientemente. Y eso que el futbolista de 35 años ya ha disputado 328 partidos con el conjunto de Belgrado, en los que ha marcado nada menos que 160 goles.

Ya en Fráncfort, Riera chocó en repetidas ocasiones con otros y tampoco dudó en criticar a sus propios jugadores. Entre otras cosas, apartó temporalmente a jugadores importantes como Mario Götze o Jonathan Burkardt. Tras conseguir solo cuatro victorias en 14 partidos y quedarse fuera de las competiciones europeas, el club de Hesse acabó separándose de Riera, quien después arremetió contra los dirigentes del Eintracht Axel Hellmann y Markus Krösche.