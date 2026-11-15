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Poli Rincón, exestrella del Real Madrid, señaló a 3 jugadores del conjunto merengue que nunca brillarán si Vinicius Junior participa en el once titular del equipo blanco.

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La red Defensa Central publicó las declaraciones de Poli Rincón, a través del canal El Látigo Serrano, en YouTube, donde analizaba los problemas relacionados con la compenetración entre Mbappé y Vinicius Junior durante las últimas temporadas, y el impacto negativo del jugador brasileño en el rendimiento de los laterales izquierdos del equipo.

Rincón considera claramente que el jugador con el dorsal número 7 es el principal responsable de esta situación, y que lo sentaría en el banquillo sin dudarlo, porque cree que Vinicius perjudica, en la actualidad, el nivel de rendimiento del conjunto blanco.

Y afirmó: «Vinicius es un jugador estático en su posición, aunque no lo parezca. Ni Marc Cucurella ni Carreras van a lucir jugando con Vinicius en la banda izquierda, y lo mismo se aplica a Jude Bellingham, porque Vinicius no participa en los movimientos que realizan sus compañeros».

Y añadió: «Vinicius quiere que la banda y el espacio que le corresponden sean solo suyos, y no se le puede sacar de ahí. Es un jugador que, si no participa en los movimientos de sus compañeros y en el aprovechamiento de los espacios por los que se mueven, resulta imposible que Bellingham pueda brillar. Y si a eso le sumamos que Mbappé tiene libertad para desplazarse hacia la banda izquierda en muchas situaciones».

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Rincón cree que, cuando Vinicius jugaba, se le pedían al jugador francés funciones que no sabe desempeñar. En cambio, considera que hay una mejor compenetración dentro del campo con Diomande.

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El exjugador del Real Madrid explicó: «Mbappé nunca entrará en duelos físicos con los defensas, porque cada jugador tiene sus capacidades y sus características. Y el entrenador debe trabajar para resaltar esas capacidades, y no las de otro jugador».

Poli Rincón no habría renovado el contrato del jugador brasileño, sino que lo habría vendido el pasado verano, y cree además que Vinicius nunca podrá brillar en el Real Madrid con la presencia de Mbappé y Bellingham, y que los últimos partidos han demostrado que el equipo es mucho mejor sin él. Pero esta opinión no cuenta con unanimidad dentro del club blanco.

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Ahora es fácil criticar a Vinicius, porque no ofrece el rendimiento requerido y necesita recuperar su mejor nivel, mejorando su estado físico y recuperando la confianza que perdió durante los últimos meses. Pero el jugador con el dorsal número 7 atraviesa un bache desde hace dos años, pues su nivel comenzó a caer de forma drástica después de perder el Balón de Oro de manera injusta en 2024, hasta llegar a su situación actual.

El entrenador José Mourinho intenta ahora recuperar su mejor versión, pero le exige ofrecer lo que ofrece Diomande, en concreto la presión constante y ayudar al lateral izquierdo de forma continua en sus tareas defensivas.

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Y si Vinicius no se compromete con eso, y Diomande sigue ofreciendo los niveles con los que se ha mostrado hasta ahora, será difícil que Vinicius regrese al once titular.