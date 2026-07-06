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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

«Un apodo que mancha la imagen de Brasil»... La conmoción en El Ogón nos recuerda el «escándalo de Garrincha» en la final del Mundial de 1962

USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
F. Balogun
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
EE. UU.
Bélgica
Brasil
Noruega

La historia revela los escándalos de la FIFA.

La FIFA autorizó al delantero estadounidense Folarin Balogun a jugar los octavos del Mundial contra Bélgica tras anular su expulsión ante Bosnia y Herzegovina.

La Federación Belga de Fútbol emitió anoche un comunicado para anunciar que estudia sus opciones y que hoy ha presentado un recurso contra la decisión.

 Según Mundo Deportivo, hay un precedente similar: el Mundial de 1962 en Chile.

 El brasileño Garrincha fue expulsado en la semifinal contra la anfitriona por agredir a Eladio Rojas; Brasil ganó 4-2.

 Así, Brasil llegó a la final sin Pelé, lesionado, y sin Garrincha. Su rival fue Checoslovaquia, el único equipo que había empatado 0-0 con la Canarinha en la fase de grupos.

World Cup
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USA
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La Federación Brasileña intervino y logró suspender la sanción de Garrincha, a quien consideraba «un deportista excelente y muy disciplinado». Brasil ganó la final y conquistó su segundo título.

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