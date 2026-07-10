Un año después de una extraña pelea, el defensa sin equipo puede aspirar a un contrato en la Eredivisie

El Telstar ha ampliado una semana la prueba de Gabi Caschili tras dos semanas positivas, según el periodista Niels Dijkhuizen. El SC Cambuur no renovó el contrato del lateral derecho de 22 años tras golpear a rivales en una pelea tras un partido entre Surhústerfean y WKE'16 en junio.

Las imágenes de la pelea se hicieron virales y desataron una polémica. El defensa, nacido en Emmen, llevaba la camiseta del WKE y asistió al partido como aficionado.

Imágenes de RTV Drenthe mostraron cómo lo sujetaba antes de que le golpearan, y él mismo propinó dos puñetazos.

En aquel momento, a Caschili le quedaba poco para que expirara su contrato con el Cambuur, que aún deseaba renovarlo antes del incidente.

Tras un año sin equipo, reapareció en el Telstar a finales de junio.

Este sábado disputará un amistoso clave contra el Sparta de Róterdam que podría suponer su fichaje definitivo como centrocampista defensivo.

Mientras tanto, el talentoso Jean-Kévin Augustin, cuyo periodo de prueba en el Telstar generó gran atención, ya fichó por el Yverdon Sport FC de Suiza.