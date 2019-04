Un año del gol de Cristiano Ronaldo de chilena que marcó su carrera

El luso logró un bello tanto ante la Juventus y la afición italiana lo ovacionó, un gesto que le marcó para vestir de bianconero y dejar el Madrid.

Llevaba mucho tiempo Cristiano Ronaldo buscando un gol como el que ha marcó a la en el Juventus Stadium. Y es que el delantero luso del logró superar a Buffon tras una bella chilena que ha provocó incluso los aplausos en la afición ‘bianconera’ hace justo un año, el 3 de abril de 2018 en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El atacante portugués había intentado en numerosas ocasiones lograr una diana como la conseguida ante la Juventus. Siendo el tanto ante Islas Feroe del 31 de agosto de 2017 la que más se acercaba a la perfecta chilena conseguida en Turín, aunque aquel tanto con fuera más un remate de tijera, una volea alta más que una chilena.

👟💥⚽ ¡Se cumple un año de la chilena de @Cristiano ante el que ahora es su equipo! pic.twitter.com/7LBOws0rVX — Goal en español (@Goal_en_espanol) 3 de abril de 2019

Un año después, Ronaldo ganó una Champions más con el Real Madrid antes de firmar su divorcio y paradójicamente ahora juega en la Juventus, un club que pagó 100 millones de euros con él y que persigue acabar con su sequía en torneos continentales con su ayuda. De momento, ya suma una gesta tras su hat-trick de hace sólo unas semanas contra el Atlético.

¿Cómo recuerda ese momento el portugués?: “Desgraciadamente marqué ese gol contra mi actual club. Pero de todas formas eso ya es pasado. En mi opinión es uno de los mejores goles de mi carrera hasta el momento. Y, por supuesto, cuando la gente empieza a aplaudirme en el estadio yo estaba como ‘¡Wow!’. Me sorprendió mucho porque nunca me había pasado en mi vida, así que fue un momento increíble”, explicaba en una entrevista a DAZN, donde ejerce como embajador.

De hecho, Ronaldo no oculta que la ovación de su afición actual cuando era rival, le marcó: “¿Si esa ovación en el Juventus Stadium me influyó? Algunas personas dicen que fue mi mejor tanto, otras que no... Diría que lo que ves en el estadio ayuda. Para ser sincero. No es el cien por cien [de la decisión], por supuesto, pero algunas cosas te hacen pensar como para decir que quieres fichar por este club, ya sabes”.