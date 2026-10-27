Un analista lanza un duro reproche a Wout Weghorst

Kees Luijckx critica con dureza a Wout Weghorst en el programa Voetbaltijd de 1Twente. El exdefensa considera que el altísimo delantero del FC Twente presta muy poca atención a sus compañeros.

Luijckx analiza la diferencia entre Weghorst y su competidor Lucas Vennegoor of Hesselink, que marcó el domingo ante el AZ en la victoria por 0-2. «Weghorst solo corre para sí mismo. Vennegoor genera mucho espacio con sus desmarques».

El analista de Holanda Septentrional no tiene una opinión muy favorable de Weghorst, que llegó a Enschede el verano pasado. «Es un egoísta. Quiere llegar él mismo a esos quince o veinte goles. Trabaja duro, pero consigue poco».

Sin embargo, Luijckx no es solo negativo en su análisis de Weghorst, a quien describe como un «fenómeno». «Cuando lo veo ahora, todo le cuesta muchísimo. Tiene que esforzarse al máximo. Pero fíjate en la concentración que muestra en los partidos».

John van den Brom sustituyó a Weghorst el domingo ante el AZ después de unos 70 minutos, y el delantero mostró claramente su descontento. Sin él, el Twente amplió su ventaja hasta el 0-2, en parte gracias a un gol de Vennegoor of Hesselink.

Weghorst, de 34 años, suma ya diecisiete partidos con el Twente. El veterano ha registrado siete goles y cinco asistencias en esos encuentros. A su contrato en el Grolsch Veste aún le quedan casi dos años.

Tras la victoria en Alkmaar, el Twente ocupa la cuarta posición de la Vriendenloterij Eredivisie. Después de diez jornadas, está a solo cuatro puntos del líder, el Feyenoord.