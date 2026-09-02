El periodista español Dani Senabre atacó a Raúl Asencio, la estrella del Real Madrid, exigiendo a la directiva del conjunto merengue que expulse al jugador de inmediato.

Asencio fue condenado por cometer un delito contra la seguridad vial, debido a que conducía bajo los efectos del alcohol, y se le impuso una multa económica, además de la retirada del permiso de conducir durante 8 meses.

El diario Sport publicó las declaraciones de Senabre durante su participación en el programa Rubénmartinweb, en las que mostró su gran enfado por el comportamiento de Asencio.

Senabre afirmó: "Si por mí fuera, este jugador no volvería a vestir la camiseta del Real Madrid, eso está totalmente claro".

El periodista español añadió que lo ocurrido es lo suficientemente grave como para provocar un accidente trágico, y por esa razón deben tomarse medidas acordes a la gravedad del suceso.

Y subrayó: "No volvería a jugar nunca en mi equipo. Lo apartaría del equipo. Yo me tomo estas cosas muy en serio. La persona que cuadruplica la tasa de alcohol permitida, sí, conduce de forma temeraria".

Y señaló: "Conducir de esta manera lo convierte, en la medida de lo posible, en una máquina de matar, pero por suerte no se cruzó con nadie en su camino. Si yo estuviera en el lugar de Florentino Pérez, no volvería a jugar".

Y explicó: "El asunto es fácil también, porque no es la estrella de tu equipo como ocurre con Mbappé, aunque a todos hay que tratarlos por igual, y la cosa sería distinta, pero Asencio tiene antecedentes".

Y concluyó: "Asencio perjudica la imagen del Real Madrid. Hay empresas que despiden a empleados por un solo tuit, o por su forma de vestir".

El Real Madrid había abierto un expediente disciplinario contra Raúl Asencio por lo sucedido, conforme a lo que establecen los reglamentos internos del club blanco.

Podéis debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora