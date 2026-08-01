Un partido amistoso se transformó en un escenario de tensión dentro de la concentración del Liverpool, después de que estallara una fuerte disputa entre tres de las estrellas del equipo en torno al brazalete de capitán, en una escena que dejó al descubierto conflictos ocultos que podrían ensombrecer el arranque de los Reds en la nueva temporada.

El diario británico "The Telegraph" señaló que la disputa surgió tras la victoria del Liverpool sobre el Wrexham por 1-0 el pasado jueves, cuando Curtis Jones, Kostas Tsimikas y Dominik Szoboszlai protagonizaron una discusión pública que terminó con el jugador griego quitándose el brazalete de capitán y arrojándolo al suelo, en una escena que generó gran polémica.

Las raíces de la crisis se remontan a la decisión de Szoboszlai de entregar el brazalete a Tsimikas tras ser sustituido en el minuto 75, algo que provocó el malestar de Jones, sobre todo porque el jugador griego pasó la temporada pasada cedido en la Roma y no fue más que un suplente durante sus cinco años en el club.

"The Telegraph" calificó la decisión de "extraña", señalando que Szoboszlai, que aspira a convertirse en el nuevo segundo capitán del equipo, "debería haber previsto el revuelo que provocaría este gesto".

La crisis adquiere dimensiones adicionales ante la incierta situación de Jones, que afronta la posibilidad de marcharse después de que el Inter de Milán presentara una tercera oferta por valor de 35 millones de euros, pese a la insistencia del Liverpool en no aceptar menos de 40 millones de euros.

Cuando los periodistas preguntaron a Szoboszlai por el incidente en una rueda de prensa el viernes, el jugador húngaro esquivó la respuesta directa y se limitó a decir: "Estamos todos en el mismo barco y queremos lo mejor para el club y para los demás. Tenemos un capitán, Virgil van Dijk, y acataremos todo lo que digan él y el entrenador".

Y añadió: "Puede que no seamos los mayores del equipo, pero llevamos mucho tiempo aquí. Queremos lograr el éxito esta temporada; es un proyecto a largo plazo, porque tenemos un nuevo entrenador y el equipo ha cambiado".

Esta crisis llega en un momento delicado para el Liverpool, que se prepara para disputar su último partido amistoso en Estados Unidos ante el Leeds el domingo, en medio de los intentos por recuperar el equilibrio tras una temporada decepcionante que terminó con el quinto puesto en la liga y la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.