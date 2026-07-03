¡Un amigo de Ronaldo arremete con dureza contra las estrellas de Portugal por culpa de Messi!

El mexicano Javier Hernández, «Chicharito», exdelantero del Real Madrid, defendió a su amigo Cristiano Ronaldo y afirmó que el capitán de Portugal sigue marcando la diferencia, pero necesita más apoyo de sus compañeros, como el que recibe Lionel Messi en Argentina.

Ronaldo llevó a Portugal a octavos al vencer a Croacia 2-1; marcó de penalti y ya suma tres goles en el torneo.

Las críticas surgieron tras el Mundial 2026, cuando algunos cuestionaron su edad y sus cifras físicas, pese a su aportación para clasificar a Portugal.

Chicharito declaró a «Fox Sports»: «En el primer partido, Cristiano fue muy criticado por no marcar, y algunos empezaron a hablar como si se hubiera convertido en un problema para la selección portuguesa».

Luego añadió: «En el segundo partido el equipo generó más ocasiones, Ronaldo tuvo la suya y marcó. Estamos hablando de un jugador con 976 goles en su carrera; esa cifra lo explica todo».

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El mexicano elogió la forma física de la estrella a sus 41 años y afirmó: «Tiene 41 años y aun así lo vimos esprintar detrás de los defensas a casi 19 millas por hora. Quizá no lo haga 20 veces en un partido, pero sigue pudiendo cuando el equipo lo necesita».

Puso como ejemplo a Lautaro Martínez: «Es la estrella del Inter, pero en la selección argentina hace todo lo que el técnico le pide para ayudar a Messi».

Y concluyó con un consejo a los centrocampistas portugueses: «En lugar de competir con él, deben aprovechar sus cualidades; tener a Ronaldo es una ventaja, no una carga».